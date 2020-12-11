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Чтобы удовлетворить растущий спрос на высокопроизводительные компоненты на быстроразвивающемся рынке компьютерных игр, компания TEAMGROUP под игровым брендом T-FORCE запускает в конце 2020 года оперативную память DARK Z FPS и твердотельный накопитель Cardea IOPS Gaming. Игроки, которые обновят свои системы этими мощными компонентами, получат превосходную производительность и смогут доминировать в сетевых виртуальных баталиях.

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Оперативная память T-FORCE DARK Z FPS, как следует из названия, была создана для улучшения частоты кадров в секунду. Она отлично оформлена внешне с нанесением логотипа T-FORCE по центру, металлической накладки, выполняющей роль радиатора футуристического вида. ОЗУ DARK Z FPS работает на тактовой частоте до 4000 МГц и низкую задержку CAS, равную CL16. После тщательного тестирования в одной из самых популярных в мире игр, PUBG, компания T-FORCE разработала эту игровую оперативную память, которая обеспечивает до 20% больше кадров в секунду, чем обычная память. Значительное преимущество новой памяти можно ощутить, когда на экране монитора происходят быстрые перемещения объектов и изменяется игровой ландшафт. Более высокая производительность позволяет игрокам получать преимущество на поле битвы, где каждая секунда на счету.

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Другим представленным устройством является твердотельный накопитель T-FORCE CARDEA IOPS. По заверениям компании это идеальное решение для игроков, которые часто проводят много времени в ожидании загрузки своих игр и хотят начать игру как можно скорее. SSD использует высокоскоростной интерфейс PCIe Gen3 x4 и имеет скорость последовательного чтения и записи до 3400 Мб/с и 3000 Мб/с соответственно. Значение IOPS составляет 680K и 670K, что свидетельствует о его превосходной реальной производительности. Это также удалось добиться применением недавно запатентованной технологии с алюминиевыми ребрами и графенового радиатора, которые в совокупности позволяют оптимальное рассеивание тепла.

Рекомендованная стоимость оперативной памяти DARK Z FPS составляет 140 долларов, а твердотельного накопителя CARDEA IOPS M.2 PCIe емкостью 1 ТБ - 165 долларов.

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Обе новинки от TEAMGROUP поступят в продажу по всему миру в январе будущего года.