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На портале Tom’s Hardware появилась статья с результатами тестирования видеокарт в долгожданном игровом проекте Cyberpunk 2077 от CD Projekt Red. Официально запуск игры запланирован на 10 декабря, но сегодня разработчики сняли запрет на обзоры игры.

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Cyberpunk 2077 поддерживает технологии трассировки лучей и сверхвысокого разрешения. Трассировка лучей поддерживается только видеокартами NVIDIA RTX при выходе игры, но поддержка Radeon RX 6000 также появится в будущем. В игре представлены различные параметры DLSS, но по умолчанию установлены следующие параметры: качество для разрешения 1080p, сбалансированный режим при 1440p и режим производительности при 4K.

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Платформа Tom’s Hardware для тестирования включала в себя процессор Intel Core i9-9900K с отдельными тестами с использованием устаревшего процессора Core i7-7700K. Стоит обратить внимание, что в версии, протестированной Tom’s Hardware, включена защита Denuvo, что может негативно повлиять на итоговую производительность. Версия игры для GOG Galaxy будет выпущена без DRM.

Cyberpunk 2077 при разрешении 1080p и 2160p, настройки Medium

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В данном случае Cyberpunk 2077, похоже, ограничена центральным процессором при разрешении 1080p и 1440p. Барьер в 108 кадров в секунду не может преодолеть ни одна видеокарта в этом обзоре. При разрешении 1080p Radeon RX 6800XT обеспечивает лучшую производительность, но как только разрешение повышается до 4K, графические процессоры NVIDIA получают явное преимущество:

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Cyberpunk 2077 в 4K, настройки Ultra

Те, кто уже мог приобрести графику Radeon RX 6000 или карты NVIDIA GeForce RTX 3000, вероятно, будут использовать более высокие разрешения и, возможно, визуально выиграют от трассировки лучей с включенным DLSS. На момент запуска только графический процессор NVIDIA поддерживает обе технологии.

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При разрешении 4K ни одна из видеокарт не способна выдавать 60 кадров в секунду с настройками Ultra. В этом тесте без трассировки лучей или DLSS GeForce RTX 3090 оказывается на 36% быстрее, чем Radeon RX 6800 XT. GeForce RTX 3090 с трассировкой лучей в режиме Medium показывает всего 26,7 FPS, это, конечно, без включенного DLSS.

Различные настройки DLSS были всесторонне протестированы Tom’s Hardware. Выяснилось, что с настройкой трассировки лучей Ultra только RTX 3090 может преодолеть барьер 60+ FPS при использовании DLSS, установленным на качество Ultra Performance.

AMD Radeon RX 6800 XT не включена в таблицу ниже, поскольку не поддерживает ни одну из двух технологий.

В исходной статье можно ознакомиться с большим количеством графиков. Игра уже доступна для предварительной загрузки в Steam. Тестирование проводилось на бета версиях драйверов с поддержкой игры. После выхода финальных версий драйверов Tom’s Hardware повторит свой тест с версией игры без DRM.