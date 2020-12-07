Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Сегодня, благодаря утечке из Geekbench стала доступна информация о готовящемся к выходу процессоре семейства Ice Lake-SP. По слухам, будущие серверные процессоры Ice Lake-SP компании Intel будут иметь максимально до 28 ядер, а соответственно и максимум 56 потоков на одном кристалле. Процессоры основаны на 10-нм техпроцессе, и предполагалось, что именно этот факт помешал изготовить процессоры с большим количеством ядер. Однако, благодаря базе данных Geekbench 5, стала доступна весьма интересная информация о будущей линейке процессоров Ice Lake-SP. Инсайдер Leakbench в Твиттере опубликовал данные об инженерном образце процессора Intel Ice Lake-SP, который содержит 36 физических ядер и может выполнять 72 потока вычислений. Возможно это стало волевым решением компании Intel чтобы попытаться противостоять процессорам AMD EPYC "Rome", которые содержат до 64 ядер и 128 потоков и выигрывают во многих серверных приложениях благодаря своей производительности.

реклама

Представленный скриншот указывает на тестирование двухпроцессорной конфигурации 2P на оборудовании компании ASUS в составе сервера Asustek Y4R-A1-ASUS-G1,в результате чего общее количество ядер увеличилось до 72, а количество потоков до 144. Система работала на базовой тактовой частоте 3,6 ГГц. Каждый процессор оснащен 1,25 МБ кэш-памяти второго уровня (L2) на каждое ядро (т.е. всего 45 МБ) и 54 МБ унифицированной кэш-памяти третьего уровня (L3). Это является значительным улучшением по сравнению с предыдущим поколением Cooper Lake.