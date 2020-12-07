Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

реклама

Один из южноафриканских розничных магазинов объявил о планах AMD по выпуску Ryzen 9 5900HX. Кроме того, данный APU также появился в списке Geekbench. Согласно этому списку, был протестирован 15,6-дюймовый ноутбук ASUS ROG Zephyrus GX551QS на базе процессора AMD Ryzen 9 5900HX, который кроме указанного чипа также будет оснащен мобильным графическим процессором GeForce RTX 3080.

Хотя в списках Pinnacle нет подробностей о чипе Ryzen 9 5900HX, в списке Geekbench они появились. Судя по всему, APU имеет восемь ядер, имеет поддержку многопоточности (SMT) и обладает базовой тактовой частотой 3,3 ГГц. Кроме того, во время теста частота APU была увеличена до 4,59 ГГц. Если обе частоты верны, это будет означать, что Ryzen 9 5900HX имеет базовую частоту и boost частоту на 300 МГц выше, чем Ryzen 9 4900HS.

анонсы и реклама GIGABYTE 3060Ti EAGLE OC в Ситилинке RTX 3060Ti Palit DUAL OC в Ситилинке RTX 3060Ti Gigabyte GAMING OC в Ситилинке RTX 3060Ti MSI VENTUS 2X OC в Ситилинке 3060 Ti - уже в XPERT.RU Ryzen 5950X - смотри ЦЕНУ

Более того, предстоящий APU имеет 16 МБ кэш-памяти третьего уровня, что вдвое больше, чем у APU Renoir. Запись AMD Family 25 Model 80 Stepping 0 в Geekbench подтверждает, что Ryzen 9 5900HX принадлежит к поколению Cezanne. APU серии HX станут дополнением к мобильным процессорам AMD, но нет никаких подробностей о том, что будет отличать их от серий H или HS. Tom's Hardware и Wccftech предполагают, что APU серии HX можно будет разогнать, как и процессоры Intel серии HK.

реклама

Что касается результатов тестирования, то Ryzen 9 5900HX показал хорошие результаты в Geekbench, даже для раннего образца. Одноядерный результат в 1423 балла является значительным улучшением по сравнению с APU Renoir, которые обычно получают на 25-30% меньший результат. Многоядерный результат в 6912 баллов не очень впечатляет, но нет сомнений, что после выхода серийных процессоров Ryzen 9 5900HX результат будет несколько выше.