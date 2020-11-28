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Компания Xiaomi показало увлекательное видео, в котором показано, как образцы нового смартфона Redmi Note 9 Pro 5G подвергаются тестированию на прочность и работоспособность при неблагоприятных условия эксплуатации. Вначале Redmi Note 9 Pro 5G подвергается обычному тестированию на падение, которое проходит без особых проблем благодаря покрытию стеклом Gorilla Glass 5.

Redmi Note 9 Pro 5G изгибали и скручивали до такой степени, что даже просмотр может заставить зрителя вздрогнуть. Механические клавиши нажимаются машинными пальцами, а сенсорный экран тщательно исследуется на предмет его скользящих свойств и устойчивости. Затем следует тестирование по воздействию на устройство повышенной и пониженной температуры с помощью прогрева в специальной камере и охлаждении в холодильнике. Данный тест является наиболее актуальным, так как смартфон будет использоваться в реальных условиях в различных климатических зонах..

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Далее следует тестирование на водонепроницаемость и пыленепроницаемость. Redmi Note 9 Pro 5G подвергается воздействию множества водяных струй с разных направлений. После чего смартфон прошел испытания, чтобы убедиться, что он может противостоять пыльной среде, и в целом Note 9 Pro, похоже, успешно проходит тесты. Вряд ли бы Xiaomi выпустила видео, если бы новое устройство Redmi провалило тестирование.