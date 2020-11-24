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Как известно модели видеокарт AMD Radeon RX 6800 XT и RX 6800 собственного производства будут официально представлены в среду, 25 ноября. На данный момент имеется не так много нестандартных моделей, которые еще не были показаны общественности. До сегодняшнего дня к таковым относилась и видеокарта Radeon RX 6800 XT Red Dragon производства PowerColor.

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Компания PowerColor, как и в предыдущих своих видеокартах будет иметь три линейки карт, относящихся к поколению RX 6000, а именно Red Devil, Red Dragon и другие карты, не имеющие конкретного названия кроме цифро-буквенных обозначений, оснащенных простой системой охлаждения. Планируются также варианты этих карт, как Red Devil LC или Red Devil Limited Edition, изображение которых уже появлялись на просторах всемирной паутины.

Серия Red Dragon является на много более простой, нежели Red Devil и откажется от RGB подсветки в оформлении в пользу простого черного кожуха системы охлаждения, однако сохранит в своем составе три вентилятора. Кулер будет немного толще двух слотов и явно выходит за пределы длины печатной платы. Карта оснащена двумя 8-контактными разъемами питания и нестандартной конфигурацией портов вывода изображения. В отличие от эталонного дизайна и Red Devil от самой PowerColor, Red Dragon не получит разъема USB Type-C.

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Тактовые частоты этой модели на данный момент неизвестны. Карта, как уже сказано, выходит в среду, но её наличие на полках магазинов вызывает большое сомнение.