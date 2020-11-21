Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Huawei Mate X2 получит чипсет Kirin 9000

Согласно появившейся информации смартфон Huawei Mate X2 будет работать на чипсете Kirin 9000
[ ] для раздела Блоги
+
Ryzen 7 5800X для сборки компа в Регарде
Ryzen 5 5600X для сборки компа в Регарде
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

реклама

 Несмотря на многочисленные проблемы, компания Huawei пытается держаться на плаву и продолжает работать над парочкой смартфонов. Несколько недель назад две модели Huawei получили китайские сертификаты 3C. Согласно сертификации, эти устройства имеют номера моделей TET-AN00 и TET-AN10. Они оба являются устройствами с поддержкой сетей пятого поколения 5G. Кроме того, в этих телефонах используется новейшая технология быстрой зарядки Huawei мощностью 66 Вт. Судя по всему, эти устройства должны быть модификациями грядущего Huawei Mate X2. Однако в списке TENAA никаких спецификаций устройства не раскрываются.

анонсы и реклама
Упала цена 2070S ASUS Gaming
7 видов RTX 3070 и лучшие цены в XPERT.RU
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
Скидки 70% - Черная пятница в Ситилинке
4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все
Обвал цен на RTX 2070 SUPER
Дешевая 3080 MSI в Compeo.ru
RTX 3070 дешевле всего в XPERT.RU

 Согласно информации о сертификации 3C, сертификации Bluetooth и другим ведомствам, смартфон Huawei Mate X2 должен работать на однокристальной системе Kirin 9000 и поддерживать сверхбыструю зарядку мощностью 66 Вт. Телефон оснащается 8,3-дюймовым дисплеем с частотой обновления 120 Гц и разрешением 2480 × 2220 пикселей. Задний прямоугольный модуль камер будет оснащен четырьмя датчиками, включающими два объектива разрешением 40 мегапикселей, которые поддерживают 3-кратный оптический зум. Это устройство будет работать на ОС Android 10 и оболочке EMUI 11. Не понятно только откуда компания Huawei возьмет необходимое количество чипсетов Kirin 9000, ведь известно, что компания не получила все заказанные чипсеты у TSMC, а главными для компании устройствами, которые получат новый чипсет относятся к серии Mate 40. Вероятно, что если Mate X2 поступит в продажу, то его тираж будет весьма ограничен.

 Кроме того, есть информация еще об одном устройстве Huawei с номером модели CDL-AN50. Оно также есть в списке TENAA, но в нем используется 6,5-дюймовый дисплей и встроенный аккумулятор емкостью 3900 мАч. Этот телефон также поддерживает быструю зарядку мощностью 40 Вт.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

huawei mate 40 mate x mate x2
предыдущая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3090 GameRock OC (PA-RTX3090 GameRock OC 24G)
28
Обзор и тестирование процессоров AMD Ryzen 9 5950X и Ryzen 7 5800X
153
Тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров в игре Frostpunk: The Last Autumn
9
Ретроклокинг: AMD Athlon XP или первый Upgrade
85
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 30 тысяч рублей: ноябрь 2020
9
Обзор и тестирование процессорных кулеров Noctua NH-L9i chromax.black и NH-L9a chromax.black
28
Сводное тестирование трех поколений видеокарт в играх Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint и Wildlands
4
Обзор профессионального игрового стола AeroCool ACD2
112
Битва игровых компьютеров: Core i3-10320 & GeForce RTX 2060 и Ryzen 7 2700 & Radeon RX 5600 XT
14
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3080 OC: без капли сомнения
92

Интересные материалы

Игровой компьютер до 70 тысяч рублей: ноябрь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
15 ноября 2020 31
Обзор и тестирование процессоров AMD Ryzen 9 5950X и Ryzen 7 5800X
20 ноября 2020 153
Обзор профессионального игрового стола AeroCool ACD2
17 ноября 2020 112
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3080 OC: без капли сомнения
16 ноября 2020 92
Ретроклокинг: AMD Athlon XP или первый Upgrade
19 ноября 2020 85
Обзор и тестирование процессорных кулеров Noctua NH-L9i chromax.black и NH-L9a chromax.black
18 ноября 2020 28

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Microsoft существенно урежет доступ к правам «Администратора» на операционной системе Windows 10
47
CD Projekt предлагает необычные подарки всем покупателям Cyberpunk 2077 – куртка Ведьмака и другое
23
Radeon RX 6800 XT осталась без трассировки лучей в Cyberpunk 2077 – RTX-ON только для NVIDIA
69
Radeon RX 6800 XT оказывается позади GeForce RTX 3080 — данные на основе 17 обзоров
60
Материнские платы на базе чипсетов AMD 300-й сери оказались совместимы с процессорами Ryzen 5000
33
YouTube могут заблокировать в России за цензуру российских СМИ
321
AMD поможет существенно ускорить видеокарты NVIDIA и процессоры Intel – SAM на всех компьютерах
41
Цена Ethereum превысила 500$ - геймерам грозит серьёзный дефицит и завышенные цены на видеокарты
44
17 смартфонов Xiaomi получили стабильную прошивку MIUI 12 на Android 10 и Android 11
2
GeForce RTX 3080 прописалась в обновлённых системных требованиях Cyberpunk 2077
44
Radeon RX 6800 XT на частоте 2,65 ГГц быстрее RTX 3090 с LN2-охлаждением
64
Процессоры Intel на базе 5-нм техпроцесса могут выйти уже в 2022 году – одновременно с AMD Zen 4
55
ASRock и ASUS выпускают BIOS для AMD Ryzen 5000 Zen 3 и плат с B450, для AMD A320 и X370 готовятся
25
Выясняем, сколько потоков нужно современным играм – физические ядра, против виртуальных в тесте SH
31
Snapdragon 895 будет производиться TSMC по 4-нм техпроцессу
1
Эволюция процессоров AMD Ryzen за 4 года – рост мощности Ryzen 7 1700X-Ryzen 7 5800X в тесте Bk
43
Radeon RX 6800 обладает существенным запасом для снижения напряжения
125
Представлены спецификации GeForce RTX 3060 Ti – 16.2 TFLOPS, 8 Гб GDDR6 и 256-битная шина-Videocardz
22
AMD показала демонстрационный ролик Hangar 21 с трассировкой лучей
18
Майнеры подогрели выручку NVIDIA на сумму около $175 млн
95

Популярные статьи

Обзор и тестирование процессоров AMD Ryzen 9 5950X и Ryzen 7 5800X
153
Подробное тестирование игры Horizon Zero Dawn
41
Тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров в игре Frostpunk: The Last Autumn
9
Обзор кнопочного телефона BQ 2824 Tank T со встроенным термометром
17
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3090 GameRock OC (PA-RTX3090 GameRock OC 24G)
28
Компьютер для миллионера – мощная игровая сборка по неразумной цене
1

Сейчас обсуждают

SlavicUnion
16:17
За такие коврижки могли бы "стекляшку" и из хрусталя какого сделать, так бы хоть какой "вес" вещица получила, а так цыгандишин )
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3090 GameRock OC (PA-RTX3090 GameRock OC 24G)
Слава Сизиков
16:15
Миллионер с мозгами поставил бы себе кастомную воду, а не простую необслуживаемую
Компьютер для миллионера – мощная игровая сборка по неразумной цене
avtoelectrik
16:10
админы ,ну чесслово за вчерашнюю чушь от зелота и манеру его преподнесения новости от том что киберпанк типа плевал на амд и небудет лучей от амд и надо бежать и брать только ртх ,это я мягко описал,м...
Трассировка лучей в Cyberpunk 2077 на видеокартах AMD будет, но не сразу после релиза
ахахах
16:08
фулшд это народное разрешение-а 4к нетянет ниодна карта
Видеокарты Radeon RX 6700/XT должны обладать низким энергопотреблением и 12 ГБ видеопамяти
1TronpmG5
16:07
1080p более к жизни намного ближе. Вот с ним и надо тестировать, но так, чтобы не упиралось в видюху, а детали, как это настроить пусть автор решает. Важно чтобы для всех было одинаково и ни у кого не...
Обзор и тестирование процессоров AMD Ryzen 9 5950X и Ryzen 7 5800X
evsapelkin
16:05
Так они всегда кричали что лучи им не уперлись , можно их для них и вообще не делать . Пусть Хуанг только своим их и делает . Зачем красным новые технологии :) , нефанатов и так все устраивает.
RX 6000 не будут поддерживать трассировки на момент выхода Cyberpunk 2077
ахахах
16:03
да-там её 3090 нетянет-это несовсем тот пример игры-она вобще неоптимизированна
Видеокарты Radeon RX 6700/XT должны обладать низким энергопотреблением и 12 ГБ видеопамяти
Денис Распутин
16:03
Не знаю насчёт вопросы не к полякам... Единственная их достойная игра это третий ведьмак. Предыдущие части были с точки зрения технологий и геймплея довольно отсталыми, там все сюжетом романа вытягива...
Трассировка лучей в Cyberpunk 2077 на видеокартах AMD будет, но не сразу после релиза
Рома Старцев
15:59
Ну сопрут куки с него с идентификатором сессии, а там опа, и двухфакторка, ахренеть трагедия)) или ты хочешь сказать, что через песочницу можешь пробиться до самой оси, а не только до браузера не спод...
Microsoft существенно урежет доступ к правам «Администратора» на операционной системе Windows 10
Keltis
15:54
А почему бы и не прогресс? вообще она на уровне 2080S должна быть, а уровень 1080ti это обычная 2070, после которой идут 2070S>2080>2080S и где-то тут 3060Ti. Но я сомневаюсь что юзвери 1080ti побегут...
GeForce RTX 3060 Ti отметилась парой результатов в Geekbench
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем