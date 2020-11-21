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Несмотря на многочисленные проблемы, компания Huawei пытается держаться на плаву и продолжает работать над парочкой смартфонов. Несколько недель назад две модели Huawei получили китайские сертификаты 3C. Согласно сертификации, эти устройства имеют номера моделей TET-AN00 и TET-AN10. Они оба являются устройствами с поддержкой сетей пятого поколения 5G. Кроме того, в этих телефонах используется новейшая технология быстрой зарядки Huawei мощностью 66 Вт. Судя по всему, эти устройства должны быть модификациями грядущего Huawei Mate X2. Однако в списке TENAA никаких спецификаций устройства не раскрываются.

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Согласно информации о сертификации 3C, сертификации Bluetooth и другим ведомствам, смартфон Huawei Mate X2 должен работать на однокристальной системе Kirin 9000 и поддерживать сверхбыструю зарядку мощностью 66 Вт. Телефон оснащается 8,3-дюймовым дисплеем с частотой обновления 120 Гц и разрешением 2480 × 2220 пикселей. Задний прямоугольный модуль камер будет оснащен четырьмя датчиками, включающими два объектива разрешением 40 мегапикселей, которые поддерживают 3-кратный оптический зум. Это устройство будет работать на ОС Android 10 и оболочке EMUI 11. Не понятно только откуда компания Huawei возьмет необходимое количество чипсетов Kirin 9000, ведь известно, что компания не получила все заказанные чипсеты у TSMC, а главными для компании устройствами, которые получат новый чипсет относятся к серии Mate 40. Вероятно, что если Mate X2 поступит в продажу, то его тираж будет весьма ограничен.

Кроме того, есть информация еще об одном устройстве Huawei с номером модели CDL-AN50. Оно также есть в списке TENAA, но в нем используется 6,5-дюймовый дисплей и встроенный аккумулятор емкостью 3900 мАч. Этот телефон также поддерживает быструю зарядку мощностью 40 Вт.