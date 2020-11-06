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Компания Apple, похоже, вот-вот анонсирует свои первые мобильные компьютеры MacBook на базе ARM. Еще несколько месяцев назад появилась информация, что яблочная компания намерена перейти на использование в своих компьютерах собственных процессоров на архитектуре ARM вместо продукции компании Intel. И вот, согласно многочисленным слухам, Apple 10 ноября проведет мероприятие, на котором продемонстрирует свои новые ноутбуки. Ожидается, что такими устройствами станут обновленные MacBook Pro 16, MacBook Air и MacBook Pro 13.

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Еще какое-то время ноутбуки на процессорах Intel будут присутствовать на рынке, однако Apple постарается максимально быстро распродать запасы таких устройств и полностью перейти на собственные процессоры. Это позволит увеличить прибыль компании и не платить за чипы стороннего производства. Nikkei Asian Review сообщает, что руководство корпорации Apple рассчитывает продать до 2,5 миллионов компьютеров MacBook с чипами ARM к февралю 2021 года, что составляет, например, около 20 процентов от общего числа MacBook, проданных компанией в 2019 году.

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Марк Гурман и Дебби Ву из Bloomberg заявили, что эти новые MacBook будут иметь тот же дизайн, что и текущие модели Apple. Однако, на канале YouTube Zone of Tech решили немного пофантазировать и представили свои варианты того, как могут выглядеть новые ноутбуки на ARM. Ожидается, что обновленные MacBook будут основаны на чипсете Apple A14X Bionic. Также предполагается, что ARM MacBook Air и MacBook Pro 13 получат самую мощную версию процессоров, содержащих до двенадцати ядер вместо шести в A14 Bionic.



