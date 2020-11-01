Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

реклама

Приложения для видеоконференций, подобные Microsoft Teams, являются одними из самых важных и наиболее часто используемых продуктов миллионами пользователей особенно после начала пандемии COVID-19, когда многие перешли на удаленную работу из дома.

Microsoft Teams, несмотря на то, что является наиболее часто используемой платформой для видеоконференций, до сих пор предлагала базовые возможности обмена сообщениями, но, похоже, ситуация скоро изменится, поскольку Microsoft прислушалась к отзывам пользователей об обновлении приложения.

анонсы и реклама 3090 Gigabyte Aorus в Регарде RTX 3090 MSI нереф в продаже RTX 3090 нерефы в Ситилинке в большом колве Нереф RTX 3090 в Регарде Куча RTX 3090 в Compeo.ru 3090 Inno3D в продаже Черная пятница с лютыми скидками УЖЕ в Ситилинке Предложение дня на 18Tb Seagate Ironwolf

На форуме UserVoice Microsoft подтвердила, что функция push-to-talk находится в стадии разработки для настольных компьютеров и начнет развертываться для пользователей в конце этого года.

"Эта функция находится в стадии разработки и запланирована на конец этого года. Мы поделимся обновлением, как только оно будет доступно. А пока вы можете попробовать использовать сочетание клавиш для отключения звука (Ctrl + Shift + M)", - отметили в Microsoft.

реклама

С помощью функции PTT пользователь сможет автоматически отключать микрофон, пока не будет необходимости что-либо сказать. Microsoft Teams для Android уже имеет поддержку Walkie Talkie (push-to-talk), и похоже, что эта же функциональность наконец-то появится на настольных ПК в конце этого года.

реклама

Кроме того, на прошлой неделе Microsoft добавила новую опцию, которая позволяет отключать предварительный просмотр сообщений, и теперь компания заявляет, что работает над другой важной функцией, которая называется "цитируемые ответы". Администратор форума Microsoft UserVoice подтвердил, что на настольных ПК скоро пользователи смогут цитировать и отвечать на конкретное сообщение. Эта функция уже доступна на мобильных устройствах, но в настоящее время по некоторым причинам недоступна для настольных компьютеров.

"Поддержка ответа на конкретное сообщение находится в разработке. Мы поделимся обновлением, как только оно будет доступно", - говорится в сообщении Microsoft от 31 октября 2020 года. Компания уже второй раз подтверждает, что работает над поддержкой цитируемых ответов, но дата выпуска все еще не известна.

реклама

Функция цитируемых ответов позволит пользователю щелкнуть правой кнопкой мыши сообщение и процитировать это конкретное сообщение, чтобы напрямую ответить на него. Поддержка цитируемых ответов в Microsoft Teams будет очень похожа на WhatsApp, Facebook и Twitter.

Эта функция особенно полезна, когда пользователь пытается ответить в групповом чате, когда другие люди вставляют несколько строк текста. Если нажать "Ответить в этом разговоре", то контекст сообщения может стать непонятным, что затруднит чтение разговора.