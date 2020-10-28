iiyama расширяет линейку G-Master новыми изогнутыми мониторами Red Eagle
реклама
Компания iiyama расширяет свою серию игровых мониторов G-Master двумя новыми устройствами с изогнутыми дисплеями Red Eagle: 24-дюймовым FHD G2466HSU и 32-дюймовым QHD GB3266QSU. Кривизна новых Red Eagles рассчитана исходя из анатомических особенностей человеческого зрения. 24-дюймовая модель имеет радиус кривизны 1500R, а 32-дюймовая версия - 1800R, что позволяет расположить мониторы на более удобном расстоянии, позволяя пользователям в полной мере использовать периферийное зрение и получить более глубокое погружение в игру без искажений изображения. Оба монитора имеют поддержку FreeSync Premium, что гарантирует низкую задержку и компенсацию частоты кадров, устраняя любые проблемы с разрывами практически при любой частоте кадров.
24-дюймовый монитор G2466HSU может похвастаться частотой обновления 165 Гц, а 32-дюймовый GB3266QSU - 144 Гц. Оба устройства имеют время отклика MPRT 1 мс, а технология Adaptive Sync обеспечивает динамическую настройку частоты обновления монитора по вертикали в зависимости от частоты кадров, создаваемой видеокартой.
реклама
Дисплеи новинок выполнены по технологии VA и обеспечивает великолепную контрастность. Чтобы еще больше улучшить видимость в затененных областях, пользователи могут включить функцию Black Tuner, улучшающую качество изображения и помогая пользователю обнаружить врага раньше, чем он.
реклама
Оба монитора оснащены портами DisplayPort и HDMI, имеют разъем для наушников и USB-концентратор с функцией зарядки. Благодаря технологии подавления мерцания и уменьшения синего света, снижается нагрузка на глаза во время длительных игровых сессий.
Модель GB3266QSU оснащена регулируемой по высоте подставкой с возможностью регулировки наклона, поворота и высоты, что способствует сохранению правильной осанки и обеспечивает наилучший комфорт.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила