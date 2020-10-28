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Компания iiyama расширяет свою серию игровых мониторов G-Master двумя новыми устройствами с изогнутыми дисплеями Red Eagle: 24-дюймовым FHD G2466HSU и 32-дюймовым QHD GB3266QSU. Кривизна новых Red Eagles рассчитана исходя из анатомических особенностей человеческого зрения. 24-дюймовая модель имеет радиус кривизны 1500R, а 32-дюймовая версия - 1800R, что позволяет расположить мониторы на более удобном расстоянии, позволяя пользователям в полной мере использовать периферийное зрение и получить более глубокое погружение в игру без искажений изображения. Оба монитора имеют поддержку FreeSync Premium, что гарантирует низкую задержку и компенсацию частоты кадров, устраняя любые проблемы с разрывами практически при любой частоте кадров.

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24-дюймовый монитор G2466HSU может похвастаться частотой обновления 165 Гц, а 32-дюймовый GB3266QSU - 144 Гц. Оба устройства имеют время отклика MPRT 1 мс, а технология Adaptive Sync обеспечивает динамическую настройку частоты обновления монитора по вертикали в зависимости от частоты кадров, создаваемой видеокартой.

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Дисплеи новинок выполнены по технологии VA и обеспечивает великолепную контрастность. Чтобы еще больше улучшить видимость в затененных областях, пользователи могут включить функцию Black Tuner, улучшающую качество изображения и помогая пользователю обнаружить врага раньше, чем он.

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Оба монитора оснащены портами DisplayPort и HDMI, имеют разъем для наушников и USB-концентратор с функцией зарядки. Благодаря технологии подавления мерцания и уменьшения синего света, снижается нагрузка на глаза во время длительных игровых сессий.

Модель GB3266QSU оснащена регулируемой по высоте подставкой с возможностью регулировки наклона, поворота и высоты, что способствует сохранению правильной осанки и обеспечивает наилучший комфорт.