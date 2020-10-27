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Сегодня производитель комплектующих для персональных компьютеров PNY анонсировала поступление в продажу своей новой оперативной памяти, получившей название XLR8 Gaming EPIC-X RGB DDR4 3600 МГц, которая должна обеспечить высокую производительность, а также украсить внутреннее пространство корпуса компьютера яркой RGB-подсветкой. Скоростная оперативная память пригодится любому пользователю персонального компьютера будь то для работы, создания контента, обучения или компьютерных игр. В особенности это касается игровых приложений. Например, для победы в киберспортивных играх требуется более высокая частота кадров, более высокая загрузка уровней и локаций, позволяя игрокам работать с максимальной отдачей. Более быстрая память способствует снижению узких мест при работе современных высокопроизводительных процессоров и графических карт, которые раскрывают весь свой потенциал лишь при совместной работе с самыми быстрыми модулями оперативной памяти. Новые модули памяти от компании PNY XLR8 Gaming EPIC-X RGB DDR4 3600 МГц как раз обеспечивают необходимую производительность, позволяя показывать отличный разгонный потенциал, и поддерживают технологию XMP 2.0 для обеспечения превосходного игрового процесса.

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Память PNY XLR8 Gaming EPIC-X RGB DDR4 3600 МГц оснащается великолепной системой пассивного охлаждения, использующей передовые технологии, которые предлагают улучшенное охлаждение и привлекательный дизайн. Чтобы любой мод или система выглядела наилучшим образом, модули оснащены RGB-подсветкой обеспечивающей яркое освещение. RGB подсветка может работать со многими материнскими платами различных производителей и поддерживает технологии ASUS AURA SYNC, Gigabyte RGB FUSION 2.0, MSI Mystic Light Sync и ASRock Polychrome SYNC1.

Основные спецификации XLR8 Gaming EPIC-X RGB DDR4 3600 МГц:

частота: 3600 МГц (PC4-28800);

тайминги: 18/20/20, CAS 18, tRas42;

рабочее напряжение: 1.35 V;

RGB подсветка.

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Комплект модулей PNY XLR8 Gaming EPIC-X RGB DDR4 3600 МГц для настольных компьютеров объемом 16 Гб (2 x 8 Гб) будет доступен в середине ноября на торговых площадках Amazon и Best Buy, а также на сайте компании www.pny.com/shop.