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Предстоящая серия процессоров AMD выполненная на сокете FP6 носит кодовое название Cezanne. Новая серия чипов будет построена на архитектуре AMD Zen3 с использованием встроенного графического чипа GCN Vega. Напомню, что выпускаемая в настоящее время линейка мобильных процессоров серии Ryzen 4000 под кодовым названием Renoir основана на архитектуре AMD Zen2 и оснащается графикой на основе той же архитектуры.

Согласно сообщению пользователя под ником ExecutableFix в Twitter, мобильный процессор AMD Ryzen 5 5600U получит повышенные на 200 МГц тактовые частоты в сравнении с 4600U, как в базовом режиме, так и в boost режиме. Даже без учета архитектурных изменений в новом поколении процессоров, только повышение тактовой частоты уже должна привести к значительному росту производительности новинки.

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По словам того же ExecutableFix, компания AMD разделит серию мобильных чипов Ryzen 5000U на Cezanne и Lucienne. AMD Lucienne будет небольшим переосмыслением и переработкой текущего поколения Renoir (на основе архитектуры Zen2).

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Что касается технической составляющей грядущих процессоров серии Ryzen 5000, включая Ryzen 5800U, 5700U и 5500U, то она в настоящее время остаётся загадкой и можно лишь высказывать свои предположения и гадать на кофейной гуще. Кроме того, помимо характеристик, не известна и точная дата выхода нового поколения мобильных процессоров. Наиболее правдоподобным сроком может стать второй квартал будущего года, возможно в апреле, то есть спустя год после выхода Renoir.