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Характеристики смартфона LG K92 5G утекли в сеть: Snapdragon 690 5G и 6 Гб ОЗУ

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 На данный момент компания LG из некогда одного из лидеров рынка мобильных телефонов перешла в роль производителя второго эшелона, предлагая покупателям мягко говоря форменный ширпотреб в виде абсолютно безликих бюджетных устройств. На мой субъективный взгляд последним удачным во всех планах смартфоном стала модель LG G2, выпущенная в далеком 2013 году. Правда периодически в стенах компании мелькает лучик надежды на возрождение былого величия. Чего стоит, например, недавний раздвижной смартфон LG WING, который в прочем был прохладно встречен профильными экспертами, да и предполагаемый тираж устройства ограничивается только 3000 единицами.

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 Недавно в сети появилась информация о готовящемся к выходу смартфоне LG K92, относящемся к нижнему среднему уровню, однако, никаких подробностей о нем и конкретных технических характеристиках не было. Появилось лишь несколько рендеров от известного инсайдера Эвана Бласса и сплошные предположения о его внутреннем содержании.

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 Сегодня смартфон LG K92 5G был замечен в консоли Google Play, таким образом появилась возможность получить представление о данном устройстве. Смартфон LG K92 5G будет работать на чипсете Snapdragon 690 5G от компании Qualcomm, компанию которому составляет графический процессор Adreno 619. Кроме того, смартфон оснащается оперативной памятью объемом 6 Гб. Диагональ экрана к сожалению пока не известна, но он точно будет иметь разрешение FullHD + и плотность пикселей 420 PPI, а также отверстие для фронтальной камеры.

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 На задней панели LG K92 5G расположен блок основной камеры из четырех датчиков, основной из которых получит сенсор разрешением 64 мегапикселя. Сканер отпечатков пальцев в смартфоне будет расположен на боковой стороне в кнопке питания. Работать K92 5G будет под управлением Android 10 из коробки.

 Немаловажным фактом является то, что LG K92 5G разрабатывается совместно оператором Cricket Wireless., в магазинах которого он и будет продаваться по крайней мере в первое время после выхода. Дата появления в продаже и стоимость нового телефона компании LG пока не известны.

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ПРЕДЗАКАЗЫ НА LG WING НАМНОГО МЕНЬШЕ ПО СРАВНЕНИЮ НА GALAXY Z FOLD 2

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Компания LG недавно выпустила LG Wing. Это смартфон нетипичного форм-фактора с вращающимся механизмом для основного дисплея. Его цена составляет около 950 долларов. Через три недели после анонса сетевой информатор @Kuma_Sleepy, знакомый с внутренними данными компаний, обнародовал данные о предварительных заказах новинки. И они оказались очень скромными.

На сегодняшний день только 1275 человек сделали предварительный заказ на новый смартфон, что выглядит очень дешево по сравнению с продажами складного и гораздо более дорогого Samsung Galaxy Z Fold 2, насчитывающего более 80 000 единиц. Однако, пытаясь выжить, LG не планировала конкурировать с Samsung, намереваясь продать только 3000 единиц LG Wing к концу 2020 года. Другими словами, компания, вероятно, сможет успешно выполнить план.

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