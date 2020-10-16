Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

На данный момент компания LG из некогда одного из лидеров рынка мобильных телефонов перешла в роль производителя второго эшелона, предлагая покупателям мягко говоря форменный ширпотреб в виде абсолютно безликих бюджетных устройств. На мой субъективный взгляд последним удачным во всех планах смартфоном стала модель LG G2, выпущенная в далеком 2013 году. Правда периодически в стенах компании мелькает лучик надежды на возрождение былого величия. Чего стоит, например, недавний раздвижной смартфон LG WING, который в прочем был прохладно встречен профильными экспертами, да и предполагаемый тираж устройства ограничивается только 3000 единицами.

реклама

Недавно в сети появилась информация о готовящемся к выходу смартфоне LG K92, относящемся к нижнему среднему уровню, однако, никаких подробностей о нем и конкретных технических характеристиках не было. Появилось лишь несколько рендеров от известного инсайдера Эвана Бласса и сплошные предположения о его внутреннем содержании.

анонсы и реклама Предложение дня - RTX 8000 за 459 650р МЕГАцена на RTX 2080 по промокоду MGA в Ситилинке RTX 4000 за 78 т.р. в Регарде Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже Цена на SSD Micron упала вдвое в Регарде <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Сегодня смартфон LG K92 5G был замечен в консоли Google Play, таким образом появилась возможность получить представление о данном устройстве. Смартфон LG K92 5G будет работать на чипсете Snapdragon 690 5G от компании Qualcomm, компанию которому составляет графический процессор Adreno 619. Кроме того, смартфон оснащается оперативной памятью объемом 6 Гб. Диагональ экрана к сожалению пока не известна, но он точно будет иметь разрешение FullHD + и плотность пикселей 420 PPI, а также отверстие для фронтальной камеры.

реклама

На задней панели LG K92 5G расположен блок основной камеры из четырех датчиков, основной из которых получит сенсор разрешением 64 мегапикселя. Сканер отпечатков пальцев в смартфоне будет расположен на боковой стороне в кнопке питания. Работать K92 5G будет под управлением Android 10 из коробки.

Немаловажным фактом является то, что LG K92 5G разрабатывается совместно оператором Cricket Wireless., в магазинах которого он и будет продаваться по крайней мере в первое время после выхода. Дата появления в продаже и стоимость нового телефона компании LG пока не известны.

реклама





ПРЕДЗАКАЗЫ НА LG WING НАМНОГО МЕНЬШЕ ПО СРАВНЕНИЮ НА GALAXY Z FOLD 2

реклама

Компания LG недавно выпустила LG Wing. Это смартфон нетипичного форм-фактора с вращающимся механизмом для основного дисплея. Его цена составляет около 950 долларов. Через три недели после анонса сетевой информатор @Kuma_Sleepy, знакомый с внутренними данными компаний, обнародовал данные о предварительных заказах новинки. И они оказались очень скромными.

На сегодняшний день только 1275 человек сделали предварительный заказ на новый смартфон, что выглядит очень дешево по сравнению с продажами складного и гораздо более дорогого Samsung Galaxy Z Fold 2, насчитывающего более 80 000 единиц. Однако, пытаясь выжить, LG не планировала конкурировать с Samsung, намереваясь продать только 3000 единиц LG Wing к концу 2020 года. Другими словами, компания, вероятно, сможет успешно выполнить план.