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Как известно, в самое ближайшее время должны быть представлены смартфоны серии Redmi Note 10. Сегодня в сети появилась информация о предстоящих смартфонах и их первые изображения.

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По словам известного пользователя ресурса Weibo, ожидается две модели линейки Redmi Note 10. Согласно его данным, смартфоны получат названия Redmi Note 10 и Redmi Note 10 Pro. В этом нет ничего нового, подобные названия уже применяются компанией на протяжении нескольких лет, меняется только число в названии поколения. Также инсайдером были раскрыты технические характеристики устройств.

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Старшая модель Redmi Note 10 Pro, как ожидается, будет работать на новом чипсете среднего уровня Snapdragon 750G компании Qualcomm, поддерживающем сети пятого поколения. Дисплей устройства будет иметь размер 6,67 дюйма и работать на частоте 120 Гц. В верхней части экрана расположено отверстие под фронтальную камеру. На задней стороне Redmi Note 10 Pro находится модуль из четырех датчиков изображения, основным из которых является 108-мегапиксельный датчик. Остальные датчики представлены сверхширокоугольным объективом разрешением 13 мегапикселей, телеобъективом на 5 мегапикселей и макрообъективом. Смартфон комплектуется несъемным аккумулятором на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт.

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Что касается младшего представителя серии, то согласно источнику информации он будет работать на чипсете mt6853v/tnza который имеет то же кодовое наименование, что и процессор Realme X7. Таким образом, можно утверждать, что Redmi Note 10 получит чип Dimensity 800U от компании MediaTek. Данный процессор производится по 7-нм техпроцессу компании TSMC и включает два ядра Cortex-A76 с тактовой частотой 2,4 ГГц и шесть ядер Cortex-A55 с тактовой частотой 2,0 ГГц, а также оснащен встроенным 5G модемом с поддержкой двухрежимной работы NSA / SA.

Остальные параметры, такие как общий дизайн, экран и быстрая зарядка такие же, как у версии Pro. Главное отличие в том, что передняя камера расположена в левом верхнем углу, основная задняя камера имеет сенсор разрешением 48 мегапикселей, а телеобъектив отсутствует совсем.