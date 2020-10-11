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В ближайшее время должны быть официально анонсированы новые смартфоны компании Realme серии Q2, а их выпуск состоится 13 октября. Серия должна состоять как минимум из двух устройств, то есть обычной версии Q2 и продвинутой Q2 Pro.

Сегодня в GeekBench появилась информация о модели телефона Realme RMX2117. Под данным номером модели должна скрываться стандартная версия Realme Q2. На скриншоте видно, что смартфон будет оснащен процессором Dimensity 800U от компании MediaTek. Это немного упрошенная версия оригинального чипсета Dimensity 800, однако, он по-прежнему будет обладать поддержкой сетей пятого поколения.

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Dimensity 800U является восьмиядерным чипсетом, основанным на 7-нм техпроцессе FinFET компании TSMC. В состав чипсета входят два ядра ARM Cortex-A76 с тактовой частотой до 2,4 ГГц и шесть ядер Cortex-A55 с тактовой частотой до 2,0 ГГц. Кроме того, чипсет кроме ядер процессора содержит графический процессор ARM Mali-G57. Для работ и задач, связанных с искусственным интеллектом, чипсет оснащен специальным APU. Помощь в работе чипсету оказывает оперативная память стандарта LPDDR4X объемом 6 Гб.

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Смартфон Realme Q2 имеет 6,5-дюймовый дисплей разрешением FHD + с вырезом под фронтальную камеру разрешением 16 мегапикселей. Дисплей поддерживает частоту обновления 120 Гц и имеет частоту дискретизации 180 Гц. Смартфон поддерживает видео HDR10 +, а также специальный оснащен специальным движком MediaTek MiraVision PQ с дополнительной оптимизацией HDR.

Одной из самых интересных особенностей чипсета Dimensity 800U является наличие модема 5G в бюджетном чипсете. Dimensity 800U поддерживает две SIM-карты 5G, двойной VoNR, сети NSA/SA до 6 ГГц и 2CC 5G-CA. Для компенсации высокого энергопотребления 5G-модема MediaTek применила технологию 5G UltraSave.

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Основной блок камер смартфона оснащен тремя объективами разрешением 48, 8 и 2 мегапикселя. За автономность смартфона отвечает аккумуляторная батарея емкостью 5000 мАч. В качестве программной оболочки устройство работает на Realme UI 2.0 на базе операционной системы Android 10.

Стоимость смартфонов серии Q2 пока остается неизвестной.