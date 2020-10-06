XIAOMI предлагает технологию RAMDISK для смартфонов
Еще десять лет назад наличие 1 Гб оперативной памяти в смартфоне считалось прерогативой флагманских устройств. Однако, прогресс неумолимо движется вперед, и сейчас смартфоны начального уровня комплектуются минимум 3 Гб ОЗУ, а смартфоны с 1 или даже 2 Гб считаются просто звонилкой, не способной больше ни на что серьезное. 4-6 Гб оперативной памяти на данный момент считаются необходимым стандартом для смартфона, а флагманские модели могут комплектоваться целыми 16 Гб ОЗУ. Такой большой объем ОЗУ пока еще мало востребован и в основном имеет маркетинговое значения. В компании Xiaomi решили использовать излишки оперативной памяти и разработали технологию RAMDISK. Справедливости ради стоит сказать, что сама идея не нова и использовалась на персональных компьютерах, однако, в мобильных устройствах никогда раньше не применялась.
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RAMDISK, как следует из названия, использует оперативную память в качестве хранилища данных, что значительно повышает производительность смартфона в тяжелых приложениях, например в играх. Поскольку технология новая, она на данный момент доступна в пробном режиме. Таким образом, счастливые обладатели смартфона Mi 10 Ultra могут использовать эту технологию, благодаря оперативной памяти LPDDR5 объемом 16 Гб.
Скорость работы оперативной памяти Mi 10 Ultra действительно высока и составляет 44 Гб/с. Кроме того, смартфон имеет хранилище UFS 3.1 со скоростью чтения и записи 1700 Мб/с и 750 Мб/с соответственно. Для активации режима работы ОЗУ в качестве накопителя необходимо перейти в Game Center и установить RAMDISK trail на свое устройство. На данный момент имеется ограниченная поддержка всего нескольких приложений. Только 10 игр, включая QQ Speed, Glory of the King и Peace Elite, поддерживаются новой технологией. Чтобы понять влияние новой технологии, можно сравнить время установки игры Peace Elite , которое занимает всего 10 секунд, что примерно в два раза быстрее, чем при обычной установке на встроенный накопитель.
Результаты действительно впечатляют, но ограниченный объем оперативной памяти не позволит установить сразу несколько высококачественных игр. Придется выбирать между ними и сначала играть в одну, затем её удалять, после чего устанавливать следующую, кроме того, можно будет перенести игру на внутренний накопитель из ОЗУ, чтобы не потерять сохраненные данные.
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