Выход процессоров Intel Rocket Lake-S задержится до марта 2021 года
Настольные процессоры Intel Rocket Lake-S должны стать последним поколением чипов, которое будет основано на давно уже покрытом паутиной 14-нм техпроцессе. Предполагалось, что их выход должен был состояться либо в декабре текущего года, либо в начале следующего 2021 года. Также ходили слухи о том, что серия может быть анонсирована на выставке CES 2021. Однако, компания Intel недавно расширила временной отрезок запуска процессоров до 10 недели 2021 года, таким образом, процессоры Rocket Lake-S могут появиться в середине марта будущего года. Данную информацию разместил у себя известный компьютерным энтузиастам портал VideoCardz.
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Процессоры Intel Rocket Lake-S будут иметь разъем LGA1200 и совместимы с существующими материнскими платами серии 400. Несмотря на это, компания Intel также планирует выпустить материнские платы на новых чипсетах серии 500, которые безусловна будут иметь дополнительный функционал и возможности в сравнении с актуальной на данный момент серией 400. Например, недавно были обновлены спецификации чипсета B560, которые обрадуют будущих покупателей поддержкой разгона памяти. На данный момент такой возможностью могут похвастаться лишь чипсеты верхнего ценового сегмента серии Zx70 и Zx90.
Процессоры Intel Rocket Lake-S будут основаны на новой архитектуре ( Cypress Cove) и получат встроенный графический процессор Intel Xe Gen12 (Xe-LP). По сути новые процессоры являются обновлением архитектуры Comet Lake с поддержкой шины PCIe 4.0 и новым графическим чипом.
В плане количества ядер и исполняемых потоков новые чипы стану ст небольшим шагом назад, так как ожидается, что максимальная конфигурация процессора предложит всего 8 ядер и 16 потоков с TDP 125 Вт. Напомню, что действующий флагманский процессор Core i9-10900K имеет 10 ядер и 20 потоков.
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Вероятнее всего процессоры Intel Rocket Lake-S станут прямыми конкурентами грядущей линейке AMD Ryzen 5000 на архитектуре Zen3, которые будут анонсированы уже послезавтра.
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