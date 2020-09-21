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За последнее время компания Realme представила несколько смартфонов, включая модели начального уровня C11 и C15. Но похоже, что она не собирается останавливаться на достигнутом и решила расширить свою популярную C-серию еще одним устройством, представив смартфон нижнего среднего ценового диапазона Realme C17.

Смартфон Realme C17 работает на 11-нанометровом восьмиядерном процессоре Snapdragon 460 компании Qualcomm, включающем 4 ядра Cortex-A73 и 4 ядра Cortex-A53. Удивительным для такого аппарата выглядит наличие оперативной памяти объемом 6 Гб и внутреннего накопителя объемом 128 Гб. Похоже в скором времени наличие 6 Гб оперативной памяти станет обыденным делом и не будет прерогативой лишь дорогих устройств.

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Кроме того, Realme C17 оснащен большим 6,5-дюймовом дисплеем с разрешением HD+ и частотой обновления 90 Гц, что также не может не радовать. Компания Realme продолжает свою экспансию по внедрению высокочастотных дисплеев в смартфоны бюджетного уровня. Сочетание разрешения HD+ и частоты 90 Гц позволяют процессорам уровня Snapdragon 460 показывать не плохие скоростные характеристики за малые деньги. Будем надеяться, что остальные участники рынка также последуют примеру Realme и станут использовать высокоскоростные панели в бюджетных устройствах, что в принципе приведет к снижению стоимости таких дисплеев, а значит и смартфонов в целом. Надеюсь, что и другие компании последуют этой тенденции. Еще одна интересная деталь заключается в том, что эта панель имеет тонкие рамки, несмотря на ее цену. И снова Realme предлагает дырочку для 8-мегапиксельной селфи-камеры.

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Что касается фото возможностей новинки, то на фронтальной стороне смартфона в левом верхнем углу расположен 8 мегапиксельный датчик. На задней стороне смартфона расположен модуль из четырех камер, включающий основной 13-мегапиксельный датчик с диафрагмой f/1.8, сверхширокоугольный датчик разрешением 8 мегапикселей, 2-мегапиксельный объектив для макросъемки и 2-мегапиксельный датчик глубины.

Realme C17 оснащается большой аккумуляторной батареи емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт. Смартфон работает на базе операционной системы Android 10 из коробки и имеет собственную программную оболочку Realme UI 1.0.

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Realme C17 выйдет в продажу в двух цветах: Lake Green и Navy Blue. Продажа устройства должна начаться 24 сентября по всему миру по цене около 190 долларов.