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Сегодня благодаря ресурсу Videocardz стало известно, что компания Nvidia готовит к выходу карты GeForce RTX 3080 20 Гб, GeForce RTX 3070 16 Гб и GeForce RTX 3060 8 Гб. Данная информация подтвердилась списком невыпущенных карт на веб-странице Gigabyte, предназначенной для активации кода игры Watch Dogs Legion.

В список попали несколько вариантов карт из линейки NVIDIA GeForce RTX 30 от Gigabyte. Есть варианты, перечисленные с литерой «S», которые могут представлять собой продолжение серии «SUPER» с улучшенными техническими характеристиками. Но главным является наличие в списке одних и тех же моделей, но с разным объемом локальной видеопамяти. Видеокарты включают:

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Исходя из данных в списке, модели GeForce RTX 3080 20 Гб могут получить по два варианта. GeForce RTX 3070 также получит версию с удвоенным до 16 Гб буфером памяти и станет отличным вариантом, учитывая утверждение NVIDIA, что карта будет быстрее, чем RTX 2080 Ti с памятью объемом 11 Гб.

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Также есть данные, что GeForce RTX 3060 (SUPER) с 8 Гб памяти будет основана на урезанном графическом процессоре GA104, а не на графическом процессоре GA106, предназначенном для более дешевых ускорителей.

Не стоит удивляться планам по выпуску видеокарт с увеличенным объемом памяти, так как AMD не сидит на месте и в следующем месяце представит свои видеокарты Big Navi на архитектуре RDNA 2, о производительности которых нет точных данных. Если новые графические карты от AMD окажут достойную конкуренцию, то Nvidia будет готова к такому развитию событий и усилит свои позиции выходом более скоростных плат с увеличенным объемом памяти. В любом случае. даже без существенного влияния на производительность увеличение памяти может стать маркетинговым ходом компании NVIDIA, так как многие покупатели прежде всего оценивают производительность видеокарт по объему установленной памяти, не вникая в остальные технические характеристики.

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Стоит однако учесть, что увеличение объема памяти приведет к росту стоимости карты, что в конечном итоге пагубно скажется на соотношении стоимости карты и ее производительности, хотя и заставит снизить стоимость предыдущих вариантов карт с меньшим видео буфером.