Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Карты GeForce RTX 3080 20 ГБ, RTX 3070 16 ГБ, RTX 3060 8 ГБ подтверждены компаний Gigabyte

[ ] для раздела Блоги
9
Слив MSI 2070 Super перед приходом 3ххх
GTX 1660 - цены тоже идут вниз
<b>Нереальный обвал цен на 2080 Super</b> - смотри сидя
RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

реклама

 Сегодня благодаря ресурсу Videocardz стало известно, что компания Nvidia готовит к выходу карты GeForce RTX 3080 20 Гб, GeForce RTX 3070 16 Гб и GeForce RTX 3060 8 Гб. Данная информация подтвердилась списком невыпущенных карт на веб-странице Gigabyte, предназначенной для активации кода игры Watch Dogs Legion.

 В список попали несколько вариантов карт из линейки NVIDIA GeForce RTX 30 от Gigabyte. Есть варианты, перечисленные с литерой «S», которые могут представлять собой продолжение серии «SUPER» с улучшенными техническими характеристиками. Но главным является наличие в списке одних и тех же моделей, но с разным объемом локальной видеопамяти. Видеокарты включают:

анонсы и реклама
Новейший i9 <b>10850KA</b> - смотри характеристики
Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии
Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже
4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке
Новейшая RTX 4000 - 76тр

 Исходя из данных в списке, модели GeForce RTX 3080 20 Гб могут получить по два варианта.  GeForce RTX 3070 также получит версию с удвоенным до 16 Гб буфером памяти и станет отличным вариантом, учитывая утверждение NVIDIA, что карта будет быстрее, чем RTX 2080 Ti с памятью объемом 11 Гб.

реклама

 Также есть данные, что GeForce RTX 3060 (SUPER) с  8 Гб памяти будет основана на  урезанном графическом процессоре GA104, а не на графическом процессоре GA106,  предназначенном для более дешевых ускорителей.

 Не стоит удивляться планам по выпуску видеокарт с увеличенным объемом памяти, так как AMD не сидит на месте и в следующем месяце представит свои видеокарты Big Navi на архитектуре RDNA 2, о производительности которых нет точных данных. Если новые графические карты от AMD окажут достойную конкуренцию, то Nvidia будет готова к такому развитию событий и усилит свои позиции выходом более скоростных плат с увеличенным объемом памяти. В любом случае. даже без существенного влияния на производительность увеличение памяти может стать маркетинговым ходом компании NVIDIA, так как многие покупатели прежде всего оценивают производительность видеокарт по объему установленной памяти, не вникая в остальные технические характеристики.

реклама

 Стоит однако учесть, что увеличение объема памяти приведет к росту стоимости карты, что в конечном итоге пагубно скажется на соотношении стоимости карты и ее производительности, хотя и заставит снизить стоимость предыдущих вариантов карт с меньшим видео буфером.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 3
Добавить в закладки

Теги

nvidia geforce ampere rtx geforce rtx 3080 rtx 3080 geforce rtx 3070 rtx 3070 rtx 3000 rtx 3060 geforce rtx 3060
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Тестирование процессора Intel Pentium G6400 в актуальных играх
8
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3080 GamingPro OC
158
Первое знакомство с поколением NVIDIA Ampere на примере MSI GeForce RTX 3080 Gaming X Trio
90
Осенняя распродажа в магазине GoDeal24: скидки до 62% на ключи для ПО
Обзор и тестирование видеокарты ASRock Radeon RX 5700 XT Taichi X 8G OC+ (RX5700XT TCX 8GP)
14
Изучаем, что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта – сентябрь 2020
21
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 2060 Super Ventus XS C
20
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ExpertBook P5440FA
6
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: сентябрь 2020
20
Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: сентябрь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
11

Интересные материалы

Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3080 GamingPro OC
17 сентября 2020 158
Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: сентябрь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
6 сентября 2020 21
Изучаем, сколько процессорных потоков нужно для современных игр – сентябрь 2020
7 сентября 2020 33
Первое знакомство с поколением NVIDIA Ampere на примере MSI GeForce RTX 3080 Gaming X Trio
17 сентября 2020 90
Изучаем, что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта – сентябрь 2020
16 сентября 2020 21
Собираем современный игровой ПК с процессором Ryzen 7 3800XT и компонентами MSI
5 сентября 2020 41

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Релиз GTA 6 может состояться уже сегодня вечером во время прямой трансляции PlayStation
33
Xiaomi сообщила о критических ошибках на смартфонах Mi 9, Mi 9T и Mi 9T Pro в прошивке MIUI 12 – список проблем и инструкция по их решению
4
Huawei P30 Pro сильно подешевел – лучший камерофон 2019 года по низкой цене
12
Xiaomi Mi 10 официально подешевел в России на 20 000 рублей – 108 Мп камера, игровой процессор, быстрая зарядка, NFC и самая низкая цена на рынке с начала продаж
8
Xiaomi Redmi Note 8 Pro подешевел на 130 долларов – один из популярнейших смартфонов 2020 года по низкой цене
4
Цена OnePlus 8 упала на 310 долларов – Snapdragon 865, 90-Гц дисплей, NFC и ёмкий аккумулятор
3
Видеокарта Big Navi – Radeon RX 6900 XT может оказаться значительно быстрее NVIDIA GeForce RTX 3080 – RDNA 2, высокая тактовая частота ядра и продвинутый техпроцесс
136
HUAWEI выпустила официальную карту рассылки EMUI 10.1 на актуальные смартфоны 2019-2020-х годов – список и сроки выхода обновлений по регионам включая Россию
1
Первые тесты GeForce RTX 3080 подтвердили, что прирост между поколениями составит всего 11% – на 1% быстрее RTX Titan в Userbenchmark
198
Tom's Hardware: не стоит спешить с покупкой видеокарт RTX 3080 и 3090, если вы не уверены в своем блоке питания
82
Результаты тестирования RTX 3080 в играх от Digital Foundry: большой прирост быстродействия и ощутимое отставание RTX 2080Ti
98
Процессоры AMD Ryzen 5000 получат максимум 12 ядер вместо 16
37
Новые процессоры AMD Zen3 получат цифровое обозначение 5000 — инсайдеры сообщают о двух первых моделях Ryzen
27
Анонсирована Hogwarts Legacy — очень дорого выглядящая игра во вселенной «Гарри Поттера»
9
Актуальную версию MIUI 12 можно установить на 25 смартфонов Xiaomi
2
Мировой старт продаж Nvidia Ampere - где и когда купить видеокарты RTX 3080, 3090 и 3070
46
iPhone 12 Pro Max с чипом A14 Bionic появился в AnTuTu
3
В США видеокарты GeForce RTX 3080 продают по талонам, но и их не хватает
34
Видеокарта GeForce RTX 3080 почти не поддаётся разгону – плюс 1% тактовой частоты процессора и 10 fps против RTX 2080 Ti
23
Видеокарты GeForce RTX 3070 уже начали появляться на витринах интернет-магазинов
34

Популярные статьи

Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3080 GamingPro OC
158
Первое знакомство с поколением NVIDIA Ampere на примере MSI GeForce RTX 3080 Gaming X Trio
90
Собираем игровой ПК на самом мощном шестиядернике — Core i5-10600K
81
Доля Windows 7 в 2020 году упала более чем на треть — несколько советов ее пользователям
37
Подборка необычных материнских плат
32
Конфигурирую хороший компьютер для игр за $934
12
Обзор и тестирование видеокарты ASRock Radeon RX 5700 XT Taichi X 8G OC+ (RX5700XT TCX 8GP)
14
Осенняя распродажа в магазине GoDeal24: скидки до 62% на ключи для ПО
Топ-5 китайских смартфонов сентября стоимостью до 200 долларов по версии Gizchina
5
Тестирование процессора Intel Pentium G6400 в актуальных играх
8

Сейчас обсуждают

Yuri Myakotin
14:39
Интересно, 3080/3090 с водоблоком под кастомные водянки когда они выпустят?
Карты GeForce RTX 3080 20 ГБ, RTX 3070 16 ГБ, RTX 3060 8 ГБ подтверждены компаний Gigabyte
bepcyc
14:39
а откуда он там возьмётся?
Карты GeForce RTX 3080 20 ГБ, RTX 3070 16 ГБ, RTX 3060 8 ГБ подтверждены компаний Gigabyte
Alles_Luge
14:39
А предыдущая Эфиопия вам имбой не показалась?
Firaxis представила воинственную и религиозную Византию в Civilization VI
Nightworld
14:38
так их не по 5 покупают, мелкие майнеры их скупают десятками, крупные десятками тысяч...
NVIDIA приносит извинения за проблемы с запасами GeForce RTX 3080 в день запуска и заявляет, что спрос превзошел ожидания
Gunnar
14:37
Лутьше. Бездари.
Видеокарты GeForce RTX 3070 уже начали появляться на витринах интернет-магазинов
Tim Zakhiroff
14:36
жесть:-)
Тестирование процессора Intel Pentium G6400 в актуальных играх
Gunnar
14:36
В каком месте её не хватает?)
Видеокарты GeForce RTX 3070 уже начали появляться на витринах интернет-магазинов
Cyborg39rus
14:36
4000 18-22-22-44 + tRFC 700 и это конкуренты Samsung B-Die ? За такое можно и в морду с ноги !!!!!! Я бы таких уе**** на оверах бы банил сразу и на вечно !
Знакомство с оперативной памятью для геймеров и энтузиастов - ADATA XPG Spectrix D50, DDR4-3600 - разгонять нельзя XMP
Gunnar
14:35
Для 2к хватает 2060S, значит с головой хватит и 3060S 8гб, инфу о наличии в природе которой недавно слил гигабайт.
Видеокарты GeForce RTX 3070 уже начали появляться на витринах интернет-магазинов
cupgrn
14:34
А как же dlss животворящий , не помогает ?))
Карты GeForce RTX 3080 20 ГБ, RTX 3070 16 ГБ, RTX 3060 8 ГБ подтверждены компаний Gigabyte
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем