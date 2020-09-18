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Вчерашний день разочаровал многих компьютерных пользователей и любителей виртуальных баталий, которые хотели приобрести себе видеокарту NVIDIA GeForce RTX 3080. Однако, оверклокеры смогли получить карты благодаря сотрудничеству с производителями видеокарт и смогли довести их до предела своих возможностей, устанавливая новые мировые рекорды, оставив предыдущие флагманы в лице NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti и Titan RTX позади.

Обычные результаты разгона NVIDIA GeForce RTX 3080 могут не сильно впечатлить, так как лучшие кристаллы в настоящее время отбираются для будущих вариантов видеокарт с повышенными частотами либо улучшенными техническими характеристиками. Однако даже с доступными на данный момент платами оверклокерам удалось достичь тактовой частоты графического процессора выше 2,3 ГГц. Интересным выглядит тот факт, что все известные оверклокеры не занимались разгоном памяти, а гнали только GPU. Таким образом полученные результаты не являются максимальными и достигнут в скором времени еще больших значений.

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Что касается самих результатов, то теперь два первых места в Зале славы 3DMark Time Spy Extreme занимают видеоускорители GeForce RTX 3080. Первое место занял оверклокер Роналду Буассали, который является очень известным оверклокером из Бразилии. Напомню, что именно Роналду вместе со своей командой переделывал видеокарту RTX 2080 Ti в RTX 2080 Ti SUPER, используя более быстрые чипы памяти GDDR6 от карт серии RTX 2080 SUPER.

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Роналду Буассали смог разогнать видеокарту GALAX GeForce RTX 3080 SG до частоты 2310 МГц и получить 10 595 попугаев в графическом тесте. Данный результат на 7% превышает показатель производительности самой разогнанной карты RTX 2080 Ti, графический чип которой работал на частоте 2745 МГц.

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Еще один оверклокер из Индонезии под ником Lucky_n00b занял второе место. Он разогнал свою видеокарту MSI GeForce RTX 3080 Gaming X Trio до частоты графического процессора 2160 МГц и набрал 10024 балла в тесте Time Spy Extreme, который также превышает результат упомянутой выше RTX 2080 Ti с частотой GPU 2745 МГц. Стоит отметить, что во втором случае использовалась система на базе процессора AMD Ryzen 9 3950X, а в первом сборка на Intel Core i9-10900K.

Зал славы теста Port Royal теперь также возглавляет новинка от компании Nvidia. На первом месте находится GeForce RTX 3080 SG (GALAX) от Роналду, которому удалось разогнать видеокарту еще больше. чем в первый раз и получить результат в 2340 МГц, набрав 13 488 баллов, что превосходит самый быстрый результат RTX 2080 Ti, работающей на частоте 2,7 ГГц.

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Суверенностью можно сказать, что разгон GeForce RTX 3080 делает её самой быстрой видеокартой в мире на данный момент. То ли еще будет после выхода топовой карты поколения Ampere в лице GeForce RTX 3090, которая должна появиться в продаже уже на следующей неделе. Ну и не стоит забывать о конкурентных продуктах от AMD, выход которых также не за горами.