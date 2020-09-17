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Компания NVIDIA сегодня выпустила очередную версию программного обеспечения GeForce Game Ready, которое включает драйвер GeForce 456.38 WHQL, добавляющий поддержку новейших графических карт GeForce RTX 3080 и RTX 3090 на архитектуре Ampere. В новом выпуске программного обеспечения также добавлена оптимизация для популярной игры Fortnite, приносящая поддержку технологий RTX и DLSS на всех видеокартах семейства GeForce RTX. Официально запущена новейшая технология NVIDIA Reflex с поддержкой все той же Fortnite, а также Valorant. Reflex поддерживается всеми графическими картами NVIDIA, начиная с серии GTX 900 "Maxwell". Оптимизация также добавлена для «Halo 3: OSDT» и «Mafia: Definitive Edition». Также представлено новое приложение NVIDIA Broadcast и ряд обновленных функций GeForce Experience, в том числе настройка производительности и оверлея в играх, настройка производительности одним щелчком мыши, захват HDR ShadowPlay, декодирование AV1, поддержка новых дисплеев, совместимых с G-SYNC.

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Одним из главнейших нововведения является то, что видеокарты, входящие в серию RTX 30 "Ampere" не поддерживают SLI в неявном мульти-GPU, а только явный мульти-GPU через современные API, такие как DirectX 12 и Вулкан (если поддерживается игрой). Как можно было заметить компания NVIDIA уже ограничила доступность интерфейса NVLink, необходимого для SLI, только топовым графическим процессором RTX 3090, так что отсутствие неявной поддержки нескольких GPU фактически знаменует конец SLI в будущих GPU. Тем не менее, сама технология присутствует во всех поддерживающих ее графических процессорах. Кроме того, NVIDIA объявила специальную акцию для покупателей карт серии GeForce RTX 30, которые также получат игру Watch Dogs: Legion и годовую подписку на игровой облачный сервис GeForce NOW.

Другие изменения и нововведения в последней версии сертифицированных драйверов Nvidia, а также скачать ее можно по данной ссылке.