SiFive анонсировала новую архитектуру процессора RISC-V и свой первый процессор для настольных ПК
Многие аналитики рынка предполагали, что процессорная архитектура RISC-V может получить более широкое распространение, если компания Nvidia приобретет ARM. Теперь, когда Nvidia действительно стала новым владельцем ARM, SiFive владеющая IP RISC-V сразу объявила об обновлении архитектуры процессора RISC-V, которая будет представлена на конференции Linley Fall в конце октября.
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Как и ожидалось, новая архитектура RISC-V будет сосредоточена на улучшении производительности искусственного интеллекта и предназначена для центров обработки данных и высокопроизводительных вычислительных систем, на которые нацелилась Nvidia после приобретением ARM. Архитектура набора команд SiFive RISC-V по-прежнему остается бесплатной и имеет открытый исходный код. Она может стать отличной альтернативой даже для смартфонов и мобильных компьютеров. В этом отношении новая архитектура RISC-V имеет универсальный характер за счет множества настраиваемых параметров.
Что касается суперкомпьютеров, то обновленный набор команд RISC-V позволяет комбинировать масштабируемую векторную обработку с суперскалярными многоядерными процессорами с поддержкой системы Linux. Новые ядра процессора также включают полную реализацию последнего расширения RISC-V Vector (RVV), которое обеспечивает унифицированную среду обработки и разработки скалярных и высокопроизводительных приложений векторной обработки.
Процессоры RISC-V, которые ранее применялись в серверах и суперкомпьютерах, теперь можно использовать и для настольных компьютерах. SiFive планирует продемонстрировать свою первую SoC для персональных компьютеров под названием Freedom U740 на конференции Linley. Новая система на чипе поставляется вместе с расширенной средой разработки, позволяющей создавать приложения RISC-V с нуля на системы на базе операционной системы Linux, включая перенос всех существующих приложений серверного уровня.
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