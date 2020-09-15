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Смартфон Sony Xperia 5 II всего три дня назад получил сертификат FCC, указывающий на то, что этот аппарат скоро должен появиться на полках магазинов. Сегодня появилась информация, что грядущий смартфон от компании Sony появился в базе данных TENAA. Согласно информации TENAA, смартфон получил номера моделей XQ-AS72 и XQ-AT72. TENAA подтверждает поддержку смартфоном сетей пятого поколения 5G, имеет поддержку двух SIM-карт, а также работает на базе операционной системы Android (удивительно)). Указанные модели телефонов имеют поддержку двухрежимной работы сети 5G SA/NSA. Диагональ дисплея смартфона имеет размер 6,5 дюймов, кроме того он получит возможность работать с частотой обновления 120 Гц. Физические размеры телефона равны 16,6 × 7,2 × 0,79 см. Емкость аккумуляторной батареи смартфона составляет 3860 мАч, что не так уж и много, учитывая характеристики устройства.

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Если судить по появлявшейся ранее информации, то смартфон будет оснащен флагманским чипсетом Snapdragon 865 от компании Qualcomm. Кроме того, аппарат получит 8 Гб оперативной памяти и встроенный накопитель объемом 128 Гб.

Также есть упоминание еще одной модели с номером XQ-AT42, которая получит увеличенный объем оперативной памяти и станет топовой версией смартфона с 12 Гб ОЗУ.

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За фотографические возможности смартфона отвечает тройной модуль тыловых камер, включающий основной 12-мегапиксельный датчик с диафрагмой f/1,7 и 24 мм фокусным расстоянием, 12-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив с охватом в 124 градуса и 12-мегапиксельный телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом.

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Также смартфон оснащается двумя дополнительными кнопками, назначение которых точно не известно.

Официальный анонс смартфона ожидается на мероприятии IFA послезавтра. Стоимость телефона в базовой комплектации составит 1000 долларов.