MSI представила материнскую плату MAG B550 TORPEDO - поддержка процессоров 3-го поколения и стальной разъем PCI-E
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Компания MSI, являющаяся одним из ведущих мировых производителей материнских плат, представила новую материнскую плату семейства MAG, получившую название MAG B550 TORPEDO. Она предназначена для процессоров AMD Ryzen 3-го поколения и процессоров серии Ryzen 4000G и может стать лучшим выбором в своем классе. MAG B550 TORPEDO выполнена всё в той же военной тематике, что и все остальные члены семейства MAG. Технология Dual Rail Power System с интеллектуальными силовыми элементами и крупным радиатором позволяют плате MAG B550 TORPEDO стабильно обеспечивать необходимое питание многоядерных процессоров, включая топовый 16-ядерный чип AMD Ryzen 9 3950X.
Помимо радиатора на компонентах силовых элементов, материнская плата MAG B550 TORPEDO также имеет M.2 SHIELD FROZR, который поддерживает комфортную температуру твердотельных накопителей. Поддержка видеокарт с шиной PCI-E Gen 4 является несомненным преимуществом данной платы, как впрочем и других плат на чипсете AMD B550. Сигналы передаваемые видеокартой имеют защиту от электромагнитных помех для бесперебойной работы благодаря стальному слоту Armor PCI-E.
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На задней панели платы расположены порты HDMI, Display Port, два разъема USB 2.0, два USB 3.0, один USB 3.1 и один USB Type-C. За сетевые возможности отвечает один порт LAN 2,5 Гбит/с обеспечивающий невероятно высокую скорость передачи данных и подключение к Интернету с малой задержкой. Никуда не делся оптический порт и 3,5 мм аудио разъемы.
Стоимость материнской платы и дата поступления в продажу пока остаются неизвестными.
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