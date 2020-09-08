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Crucial, являющаяся глобальным потребительским брендом компьютерной памяти компании Micron, сегодня анонсировал ограниченный выпуск игровой Crucial Ballistix MAX 5100. Это предложение, расширяющее отмеченное многочисленными наградами наследие продуктов Crucial Ballistix, предоставляет потребителям оптимальный вариант игровой памяти с самой высокой скоростью, доступной на сегодняшний день для покупки.

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Crucial Ballistix - единственный бренд игровой памяти, который имеет индивидуальную настройку на уровне кристалла, что приводит к установлению мировых рекордов по производительности. Эти же игровые модули DRAM недавно использовались для достижения рекордной скорости 6 666 МТ/с, самой быстрой из когда-либо существовавших для модулей DDR4. Подобно ведущим продуктам и решениям Micron для корпоративных и персональных компьютеров, игровая память Crucial является специализированной единственной игровой памятью, которая спроектирована и произведена от начала до конца собственными силами. Этот уникальный подход не имеет себе равных среди конкурентов, позволяя новым модулям обеспечивать невероятно высокую скорость для геймеров и выжать максимум из своих систем оверклокерам.

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"Мы были первыми, кто запустил DDR4, первыми установили светодиоды на игровую DRAM, и теперь наша последняя память Crucial Ballistix дает геймерам более четкое преимущество, обеспечивая более высокую частоту кадров и лучшую производительность системы. Эта последняя скорость памяти - еще одно свидетельство того, что команда нацелена на поставку инновационных высокопроизводительных игровых продуктов мирового класса", - сказала Тереза Келли, вице-президент и генеральный директор потребительских товаров Micron.

Ограниченное количество модулей Crucial Ballistix MAX 5100 будет произведено при запуске и будет доступно в наборах по 16 Гб для покупки на сайте crucial.com или через избранных глобальных торговых партнеров. Игровая память Crucial устанавливает стандарты высочайшей производительности, обеспечивая надежность, более высокую скорость и меньшие задержки, когда это наиболее важно. Эти избранные модули Crucial Ballistix MAX 5100 предназначены для экстремального разгона и совместимы только с новейшими платформами AMD и Intel. Кроме того, геймеры и другие клиенты, стремящиеся добиться максимальной производительности от своих ПК, могут обновить свои компьютеры с помощью других продуктов Crucial, таких как Crucial P5 NVMe SSD и Crucial X8 Portable SSD. На всю память Crucial Ballistix предоставляется ограниченная пожизненная гарантия.