Обнародована линейка процессоров Intel на архитектуре Tremont Jasper Lake ‘Atom’ нового поколения - запуск в 2021 году
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Сегодня на портале FanlessTech появилась информация о семействе процессоров Intel Jasper Lake следующего поколения, которое будет основано на 10-нм архитектуре Tremont 'Atom'. Процессоры начального уровня будут ориентированы на ноутбуки бюджетного уровня и мини-ПК с пассивным охлаждением и будут выпущены в начале 2021 года.
Архитектура Intel Tremont разработана исключительно для платформ x86 с низким энергопотреблением и обеспечивает значительное увеличение IPC по сравнению с чипами Gemini Lake предыдущего поколения, в которых использовалась более старая 14-нм архитектура Goldmont. По словам представителей компании Intel, новая архитектура Tremont обеспечивает в среднем 30% повышение IPC по сравнению со своей предшественницей, а также является намного энергоэффективнее.
Компания Intel, похоже, планирует как минимум три настольных и три мобильных SKU, которые будут использовать архитектуру Tremont 'Atom'. Процессоры для настольных ПК имеют мощность 10 Вт, а мобильные процессоры - 6 Вт.
Настольные процессоры Intel Jasper Lake (TDP 10 Вт):
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Pentium Silver N6005, 4C / 4T @ 2,0 ГГц до 3,3 ГГц, UHD Graphics, 4 Мб кэш-памяти L2;
Celeron N5105, 4C / 4T @ 2,0 ГГц до 2,8 ГГц, UHD Graphics, 4 Мб кэш-памяти L2;
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Celeron N4505, 2C / 2T @ 2,0 ГГц до 2,9 ГГц, UHD Graphics, 4 Мб кэш-памяти L2.
Линейка настольных чипов включает Pentium Silver N6005 в качестве флагманской модели с 4 ядрами и 4 потоками. ЦП имеет базовую частоту 2 ГГц и тактовую boost частоту до 3,3 ГГц. Celeron N5105 имеет аналогичные характеристики, но имеет более низкие тактовые частоты: базовая тактовая частота 2 ГГц и 2,8 ГГц в boost режиме. Наконец, Celeron N4505 будет иметь 2-ядерный и 2-поточный дизайн с базовой тактовой частотой 2 ГГц и 2,9 ГГц в boost режиме. Все три процессора имеют встроенную графику UHD и 4 Мб кеш-памяти второго уровня.
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Мобильные процессоры Intel Jasper Lake ( TDP 6 Вт):
Pentium Silver N6000, 4C / 4T @ 1,1 ГГц до 3,1 ГГц, UHD Graphics, 4 Мб кэш-памяти L2;
Celeron N5100, 4C / 4T @ 1,1 ГГц до 2,8 ГГц, UHD Graphics, 4 Мб кэш-памяти L2;
Celeron N4500, 2C / 2T @ 1,1 ГГц до 2,8 ГГц, UHD Graphics, 4 Мб кэш-памяти L2.
Что касается линейки мобильных устройств, то она также включает три модели. Флагманский процессор Pentium Silver N6000 имеет 4-ядерный и 4-поточный дизайн с базовой тактовой частотой 1,1 ГГц и тактовую частоту в boost режиме 3,1 ГГц. Celeron N5100 также является 4-ядерным и 4-поточным чипом с базовой тактовой частотой 1,1 ГГц и тактовой частотой в режиме разгона 2,8 ГГц. Младший Celeron N4500 с 2 ядрами и 2 потоками, работает с базовой частотой 1,1 ГГц и тактовой boost частотой 2,8 ГГц. Все три мобильных процессора оснащены графикой UHD и 4 Мб общей кэш-памяти второго уровня.
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