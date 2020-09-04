В сеть утекли качественные изображения Motorola RAZR 2020
Компания Motorola, которая в конце прошлого года представила современную вариацию некогда легендарной модели RAZR с гибким экраном, готовится к выпуску обновленной версии устройства. Ранее уже появлялись утечки живых фотографий Motorola RAZR 2020, однако они были не лучшего качества, теперь известный инсайдер Эван Бласс поделился высококачественным изображением смартфона.
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Изображение подтверждает все ранние утечки, демонстрируя переработанный модуль камеры и отсутствие сканера отпечатков пальцев на нижней панели устройства. Кроме того инсайдер уже размещал в сети рендеры устройства со всех сторон с подписями основных функциональных элементов.
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Кроме того, еще один известный инсайдер Ишан Агарвал в своем Twitter-аккаунте подтвердил предыдущие слухи о том, что в новом устройстве будет использоваться чипсет Snapdragon 765G от компании Qualcomm. Также ожидается, что смартфон будет оснащен 48-мегапиксельной основной камерой, 20-мегапиксельной фронтальной камерой и немного увеличенным до 2800 мАч объемом аккумуляторной батареи. Напомню, что прошлогодний Razr получил 16-мегапиксельную основную камеру, 5-мегапиксельную фронтальную камеру и аккумуляторную батарею на 2510 мАч.
Анонс обновленного складного смартфона Motorola RAZR 2020 ожидается в сентябре.
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