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Сегодня предполагаемая модель предстоящего смартфона Mi CC10 появилась на Geekbench. Ранее ресурс 91mobiles обнаружил неизвестный смартфон компании Xiaomi с кодовым названием "Xiaomi Cas", который связан с серией Mi CC10. Информация Geekbench раскрывает несколько ключевых деталей устройства, которое может является приемником Mi CC9, возможно, Mi CC10.

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Грядущие Mi CC10 или Mi CC10 Pro должны работать на чипсете Qualcomm Snapdragon 865 совместно с 8 Гб оперативной памяти. Возможно после официального анонса появится информация о других конфигурациях с различным объемом оперативной памяти и встроенного накопителя. В исходном коде присутствует упоминание графического процессора Adreno 650, таким образом подтверждается, что смартфон будет работать на чипсете Snapdragon 865 компании Qualcomm. Кроме того, данная информация соответствует предыдущим июльским сообщениям, в которых было обнаружено кодовое имя "Cas", связанное с моделью M2007J1SC. В отчете упоминалось, что "Cas" будет поставляться с новым чипсетом Snapdragon 865, который был указан во фрагментах кода, найденных в MIUI 12.

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Еще в июне этого года Xiaomishka сообщил, что новое устройство Xiaomi с кодовым названием "Xiaomi Cas" будет иметь мощную заднюю камеру, включающую в себя основной датчик на 108 МП и поддерживать 120-кратный цифровой зум. Интересно, что согласно некоторым отчетам обычный Mi CC10 будет комплектоваться чипсетом Snapdragon 775G.