Предполагаемый MI CC10 Pro засветился в Geekbench со Snapdragon 865
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Сегодня предполагаемая модель предстоящего смартфона Mi CC10 появилась на Geekbench. Ранее ресурс 91mobiles обнаружил неизвестный смартфон компании Xiaomi с кодовым названием "Xiaomi Cas", который связан с серией Mi CC10. Информация Geekbench раскрывает несколько ключевых деталей устройства, которое может является приемником Mi CC9, возможно, Mi CC10.
Грядущие Mi CC10 или Mi CC10 Pro должны работать на чипсете Qualcomm Snapdragon 865 совместно с 8 Гб оперативной памяти. Возможно после официального анонса появится информация о других конфигурациях с различным объемом оперативной памяти и встроенного накопителя. В исходном коде присутствует упоминание графического процессора Adreno 650, таким образом подтверждается, что смартфон будет работать на чипсете Snapdragon 865 компании Qualcomm. Кроме того, данная информация соответствует предыдущим июльским сообщениям, в которых было обнаружено кодовое имя "Cas", связанное с моделью M2007J1SC. В отчете упоминалось, что "Cas" будет поставляться с новым чипсетом Snapdragon 865, который был указан во фрагментах кода, найденных в MIUI 12.
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Еще в июне этого года Xiaomishka сообщил, что новое устройство Xiaomi с кодовым названием "Xiaomi Cas" будет иметь мощную заднюю камеру, включающую в себя основной датчик на 108 МП и поддерживать 120-кратный цифровой зум. Интересно, что согласно некоторым отчетам обычный Mi CC10 будет комплектоваться чипсетом Snapdragon 775G.
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