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Ранее в сети появлялись несколько рендеров Huawei Mate 40 Pro, которые дали первое представление о том, как может выглядеть смартфон. Сегодня появилась новая утечка, подтверждающая увиденное ранее то, на указанных рендерах.

Основным отличием от Mate 30 Pro является новое расположение фронтальной камеры для селфи. Судя по новой утечке фотографий стекла дисплея телефона, Mate 40 Pro будет иметь двойное отверстие в верхнем левом углу экрана. Таким образом смартфон избавится от массивной челки в центре.

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Камера будет похожа на ту, что есть на Huawei P40 Pro, но размер отверстий будет меньше.

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Есть еще одна деталь, которую можно заметить на просочившейся фотографии стекла дисплея, а именно изогнутую форму по бокам, которая присутствовала в предыдущих поколениях серии.

Что касается других характеристик, то, по словам генерального директора Huawei по потребительскому бизнесу Юй Чэндонга, новая серия Mate 40 будет оснащена чипсетом Kirin 9000, который станет последним производимым компанией. Kirin 9000 произведен по 5-нм техпроцессу TSMC на архитектуре Cortex A77, он также включает графический процессор Mali G77, что должно существенно повысить производительность по сравнению с предыдущим поколением, а также улучшить вычислительную мощность AI.

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Что касается задней части смартфона, то предыдущая утечка показала, что флагман Huawei будет иметь круглый дизайн заднего блока камер с четырьмя объективами у обычного Mate 40. Между тем Mate 40 Pro, как ожидается, будет иметь дополнительную пятую камеру, которая вероятно, будет перископической и позволит достичь новых высот в качестве получаемых фотографий и видеороликов.

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Фотографические возможности всегда выделяли линейку Mate и флагманов Huawei в целом, поэтому стоит ожидать от новинки лидирующей позиции в рейтинге DxOMark.