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Компания BIOSTAR, являющаяся одним из ведущих производителей материнских плат, видеокарт и устройств хранения данных, сегодня анонсировала материнскую плату B450NH Mini-ITX. Разработанная на основе чипсета AMD B450, новая материнская плата B450NH имеет элегантный дизайн в форм-факторе Mini-ITX, подходящим для создания компактных, но высокопроизводительных сборок.

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Материнская плата BIOSTAR B450NH имеет поддержку новейших процессоров AMD Ryzen и подходит как для игровых приложений, так и для приложений связанных с созданием и редактированием контента, а также создания компактных медиа центров благодаря поддержке до 64 Гб оперативной памяти стандарта DDR4 с возможностью разгона до 4000 МГц.

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Материнская плата B450NH имеет порт HDMI, который поддерживает разрешение до 4K, что позволяет отображать яркий и детализированный контент, позволяя пользователям наслаждаться высоким качеством изображения телепрограмм, фильмов, роликов в Интернете и игр.

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На задней панели платы B450NH также располагаются 4 порта USB 3.2 (Gen1), 2 порта USB 2.0, а также порт PS/2 для клавиатуры или мыши, один устаревший порт D-Sub, дополняющий упомянутый выше HDMI. Кроме того, B450NH также имеет 3 аудио разъема, которые работают на кодеке Realtek ALC887, обеспечивая 7.1 канальный звук высокой четкости, а также порт LAN с технологией Realtek Gigabit LAN, способной обеспечить быстрое сетевое соединение без потерь.

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Стоимость материнской платы и дата её поступления в продажу пока не известны.