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Сегодня в сети появились снимки смартфона из метро, на которых, судя по логотипу Mi на боковой стороне защитного чехла, изображен неизвестный аппарат произведенный компании Xiaomi. Фактически, у Xiaomi есть три новых телефона, которые будут выпущены в ближайшее время, а именно: Xiaomi Mi 10 Pro Super Cup, Xiaomi Mi CC10 и Redmi K30 Ultra.

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На фотографии видно, что указанный смартфон синего цвета имеет дисплей с отверстием по центру для фронтальной камеры. На правой стороне находятся кнопка включения и качельки регулировки громкости. Кроме того, создается впечатление, что в кнопку питания встроен дактилоскопический сканер. Последнее указывает, что смартфон не может позиционироваться в качестве флагманской модели. Таким образом, возможно, этот смартфон относится к серии Xiaomi CC..

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Можно было бы предположить, что это будет Redmi K30 Ultra. Однако, он будет комплектоваться флагманским чипсетом Dimensity 1000+. Таким образом, он не может относиться к аппарату среднего уровня. Остальной функционал этого телефона также впечатляет: 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей, 20-мегапиксельная фронтальная камера, основная 64-мегапиксельная AI-камера, батарея емкостью 4500 мАч и MIUI 12 из коробки.

Xiaomi Mi 10 Pro Super Cup также не может быть данным смартфоном по той же причине. Таким образом, остается только Xiaomi Mi CC.

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Недавно на сертификацию в Китае попало устройство Xiaomi с номером модели M2006J10C. По слухам это и есть Xiaomi Mi CC10.

Если верить предыдущим слухам, то Xiaomi Mi CC10 получит 100-мегапиксельный сенсор Samsung HM2 с поддержкой 120-кратного гибридного зума. За работу смартфона будет отвечать чипсет Snapdragon 775G компании Qualcomm, оснащенный ядрами Cortex-C77 и Cortex A-55 с максимальной частотой 2,4 ГГц. Он будет конкурировать с чипсетом Kirin 820 и поддерживать сети 5G. Кроме того, дисплей будет обладать частотой обновления 90 Гц.