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В Интернете сегодня появился очередной список смартфонов компании Xiaomi и Redmi, который касается обновления до Android 11. Ранее в сети появлялся список устройства от китайского OEM-производителя, которые в будущем получат обновление MIUI 12 на базе Android 11. Однако, на этот раз новость может принести разочарование многим владельцам смартфонов компании Xiaomi, например, таких как Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 8T и Redmi Note 8, так как, очевидно, что для них не будет обновления до грядущей ОС Android 11. На данный момент список телефонов, которые точно не получат официальное обновление до Android 11, выглядит следующим образом:

Xiaomi Mi CC9e;

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Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 8T, Redmi Note 8;

Redmi Note 7 Pro, Redmi Note 7 / 7S;

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Redmi 8, Redmi 8А Dual, Redmi 8А;

Xiaomi Mi Mix 3 5G;

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Xiaomi Mi Mix Alpha.

Последние два устройства вообще имеют статус EOL (End of Life). Если этот список будет точным, то нанесет удар по многим, кто ожидал обновления системы, особенно владельцам устройств из чрезвычайно популярной серии Redmi Note 8, Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 8T и Redmi 8, которые находятся на рынке всего около года и были выпущены в конце августа 2019 года.