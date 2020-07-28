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Компания Microsoft ограничивает выпуск майского обновления 2020 года для Windows 10, чтобы выявлять и устранять ошибки, которые могли быть пропущены во время бета-тестирования в прошлом году. Похоже, что обновления для Windows 10 версии 2004, 1909 и 1903 сопровождаются новой ошибкой.

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Компания подтвердила, что ее недавнее обновление для Windows 10 может помешать открытию Windows Sandbox и Windows Defender Application Guard (WDAG) для некоторых пользователей.

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Windows Sandbox - это относительно новая функция безопасности, которую можно использовать для тестирования подозрительных приложений, ссылок и других потенциально опасных элементов в изолированной виртуальной среде. В отличие от виртуальной машины, Windows Sandbox работает как обычное приложение Windows.

Проблема, о которой в прошлом году также сообщали в сети тестеры, может быть исправлена, если отключить эту функцию или перезапустить свою систему. Этот обходной путь временно устраняет проблему, но ошибки могут появиться снова при закрытии и открытии Windows Sandbox или WDAG.

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Документация поддержки от Microsoft подтвердила, что компания работает над более эффективным решением для устранения сбоев в Windows Sandbox.

В другом документе поддержки, опубликованном в минувшие выходные, Microsoft сообщает, что обнаружила ошибку Desktop Window Manager (DWM), которая также отвечает за функцию компоновки рабочего стола Windows и обеспечивает визуальные эффекты на рабочем столе. Компания отметила, что сбои происходят из-за проблемы в компоненте DirectX Video Memory Management (Dxgmms2.sys), и она будет решена в будущем накопительном обновлении.