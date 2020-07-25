Появилось видео Galaxy Note 20 Ultra с демонстрацией возможностей S-Pen
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Как известно, Galaxy Note 20 Ultra будет представлен на мероприятии Galaxy Unpacked в следующем месяце, однако уже сейчас о грядущем смартфоне известно очень много, благодаря постоянным утечкам, попадающем в сеть практически ежедневно.
Утечка, о которой пойдет речь ниже, относится к возможностям S-Pen в Galaxy Note 20 Ultra, которые также должны быть доступны на более дешевых версиях смартфона.
Утечка появилась благодаря инсайдеру Jimmy is Promo, который слил несколько видео, касающихся Galaxy Note 20 Ultra, каждое из которых показывает нам что-то новенькое. Ниже представлено очередное видео с возможностями S-pen.
Как можно видеть, S-Pen теперь будет использоваться в качестве указателя простым нажатием кнопки. . Теперь даже можно изменить скорость, а также стиль указателя в соответствии с предпочтениями пользователя.
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Весьма вероятно, что видео показывает не все функции и есть уверенность, что S-Pen смартфонов серии Galaxy Note 20 также можно использовать, например, в качестве затвора камеры. Нет сомнений в том, что до премьеры смартфона 5 августа, появится больше информации как о возможностях стилуса S-pen, так и о смартфоне в целом.
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