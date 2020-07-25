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Как известно, Galaxy Note 20 Ultra будет представлен на мероприятии Galaxy Unpacked в следующем месяце, однако уже сейчас о грядущем смартфоне известно очень много, благодаря постоянным утечкам, попадающем в сеть практически ежедневно.

Утечка, о которой пойдет речь ниже, относится к возможностям S-Pen в Galaxy Note 20 Ultra, которые также должны быть доступны на более дешевых версиях смартфона.

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Утечка появилась благодаря инсайдеру Jimmy is Promo, который слил несколько видео, касающихся Galaxy Note 20 Ultra, каждое из которых показывает нам что-то новенькое. Ниже представлено очередное видео с возможностями S-pen.

Как можно видеть, S-Pen теперь будет использоваться в качестве указателя простым нажатием кнопки. . Теперь даже можно изменить скорость, а также стиль указателя в соответствии с предпочтениями пользователя.

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Весьма вероятно, что видео показывает не все функции и есть уверенность, что S-Pen смартфонов серии Galaxy Note 20 также можно использовать, например, в качестве затвора камеры. Нет сомнений в том, что до премьеры смартфона 5 августа, появится больше информации как о возможностях стилуса S-pen, так и о смартфоне в целом.