В сеть утекли предполагаемые цены на AMD Ryzen 7 PRO 4750G, Ryzen 5 PRO 4650G и Ryzen 3 PRO 4350G
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Инсайдер @momomo_us сообщил о ценах, которые возможно получат три процессора из линейки AMD Ryzen PRO APU, включая Ryzen 7 PRO 4750G, Ryzen 5 PRO 4650G и Ryzen 3 PRO 4350G. Все три APU имеют суффикс G, что означает, что они будут поставляться с интегрированной графикой Vega.
Ожидается, что топовый Ryzen 7 Pro 4750G будет продаваться по цене 309 долларов США, что на 20 долларов меньше стартовой цены процессора AMD Ryzen 7 3700X. Покупатели получат равнозначные тактовые частоты процессора, а также встроенный графический процессор, что сделает Ryzen 7 4750G более выгодной покупкой и на первое время позволит сэкономить на дискретной видеокарте.
APU Ryzen 5 4650G будет доступен по цене 209 долларов США, что на 10 долларов больше, чем цена Ryzen 5 3600. Однако, APU предлагает интегрированную графику, которая при сравнении цены имеет стоимость всего 10 долларов. Ryzen 3 PRO 4350G по словам инсайдера, оценивается в 149 долларов США и будет продаваться за такую же сумму, как и уже существующий Ryzen 3 3400G, имеющий менее производительную встроенную графику Vega 6.
Вышедшие ранее тесты показывают, что новые процессоры AMD Renoir с повышенными тактовыми частотами GPU демонстрируют хорошую производительность, например, iGPU Vega 8 в Ryzen 7 4700G, работающий на частоте 2,4 ГГц, почти соответствует дискретному ускорителю NVIDIA GeForce GTX 1050. Таким образом, эти APU станут отличным выбором для нетребовательных геймеров.
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