Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Стремясь привести интерфейс Windows 10 в соответствие с веб-стилем и стилем приложений, Microsoft в следующих выпусках своей операционной системы собирается срезать углы меню «Пуск».

реклама

Мы уже видели, что Microsoft экспериментирует с закругленными углами в операционной системе. Вместо острых и квадратных углов Microsoft теперь ищет обновленный дизайн, который будет иметь изогнутые или закругленные углы для контекстного меню. Во всплывающем окне, размещенном на странице Tips & Tricks компании Microsoft, обнаружен новый снимок экрана, показывающий, что закругленные углы могут попасть в меню «Пуск» и панель поиска на панели задач.

анонсы и реклама 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все 8Gb 2400MHz Transcend - цена упала в полтора раза Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке 2080 SUPER ASUS по нереально низкой цене в Ситилинке <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке Распродажа RTX 2070 по цене 1070 Ti Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел

Если вы внимательно посмотрите на приведенный выше снимок экрана, то увидите, что углы контекстного меню и панели поиска Windows закруглены. Хотя это всего лишь незначительное эстетическое и неанонсированное изменение, оно вносит более современный вид в меню «Пуск» и панель задач Windows 10. Как было сказано, целью данного шага является объединение общих элементов управления приложений и операционной системы для достижения общей согласованности дизайна.

Скорее всего, это макет, а новый дизайн интерфейса все еще находится на стадии разработки, поэтому на данный момент не известно, когда он будет фактически реализован в операционной системе Windows 10.