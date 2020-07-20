Меню «Пуск» в Windows 10 может получить закругленные углы
Стремясь привести интерфейс Windows 10 в соответствие с веб-стилем и стилем приложений, Microsoft в следующих выпусках своей операционной системы собирается срезать углы меню «Пуск».
реклама
Мы уже видели, что Microsoft экспериментирует с закругленными углами в операционной системе. Вместо острых и квадратных углов Microsoft теперь ищет обновленный дизайн, который будет иметь изогнутые или закругленные углы для контекстного меню. Во всплывающем окне, размещенном на странице Tips & Tricks компании Microsoft, обнаружен новый снимок экрана, показывающий, что закругленные углы могут попасть в меню «Пуск» и панель поиска на панели задач.
Если вы внимательно посмотрите на приведенный выше снимок экрана, то увидите, что углы контекстного меню и панели поиска Windows закруглены. Хотя это всего лишь незначительное эстетическое и неанонсированное изменение, оно вносит более современный вид в меню «Пуск» и панель задач Windows 10. Как было сказано, целью данного шага является объединение общих элементов управления приложений и операционной системы для достижения общей согласованности дизайна.
Скорее всего, это макет, а новый дизайн интерфейса все еще находится на стадии разработки, поэтому на данный момент не известно, когда он будет фактически реализован в операционной системе Windows 10.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила