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Компания Apple планирует оснастить смартфоны серии iPhone 13 сенсорными OLED-дисплеями. Согласно данным сайта ETNews, есть информация, что все новые модели iPhone получат указанные панели в 2021 году. Кроме того, сообщается, что Apple уже заказала соответствующие экраны у поставщиков.

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Чем сенсорные встроенные дисплеи будут отличаться от используемых в современных iPhone? Традиционно сенсорный слой устанавливается отдельно, поверх самой панели OLED. Но со следующего года, если информация будет подтверждена, она будет интегрирована непосредственно в сам дисплей.

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Таким образом, необходимость в дополнительном слое отпадет. И это сделает смартфоны тоньше. Кроме того, стоимость устройств должна снизиться.

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Как известно, Apple всегда щепетильно подходит к выбору комплектующих для своих смартфонов. iPhone XR, который получил стоимость 700 долларов, получил ЖК-панель под названием "Liquid Retina". То же самое имеет место с серией iPhone 11 прошлого года. Между тем OLED дисплеи более энергосберегающие и в то же время имеют более высокий контраст и показывают более глубокий черный цвет, чем жидкокристаллические дисплеи. К счастью, на этот раз все будет иначе, поскольку все четыре модели iPhone 12 5G будут иметь OLED-дисплеи. Но возникает вопрос о производителе дисплеев. Как известно, крупнейшим поставщиком OLED-панелей является компания Samsung, которая также поставляют эти панели Apple. Тем не менее, Apple может выбрать BOE, китайского производителя дисплеев. Причиной такого может стать желание снизить зависимость от своего основного конкурента, а также более низкая цена дисплеев компании BOE.