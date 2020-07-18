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TSMC подтвердила, что не принимает новые заказы от Huawei

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 Компания TSMC, как сообщается, приостановила все дела с китайским гигантом Huawei. Этот шаг был сделан для того, чтобы не попасть под американские санкции за сотрудничество с компанией Huawei.

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 Таким образом, TSMC не будет выполнять заказы на производство чипов Huawei, которые были размещены  после 15 мая 2020, а ведущий мировой производитель смартфонов получит последнюю партию процессоров от тайваньской компании 14 сентября.

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 Инвесторы TSMC могут забеспокоиться сложившейся ситуацией, которая может вызвать приостановку производства, так как Huawei была главным торговым партнером этой компании. Тем не менее, председатель TSMC Марк Лю заявил, что компания "довольно успешно продвигается" в привлечении новых заказов, которые будут заполнять образовавшиеся излишки производственных мощностей после ухода Huawei.

 Прогнозируется, что производитель чипов заработает в третьем квартале около 10,7 млрд долларов США. По оценкам самой компании, за тот же период прибыль может составить до 11,5 млрд долларов. Кроме того, по итогам 2020 года прибыль должна увеличиться примерно на 20% по сравнению с предыдущим годом, в основном благодаря росту производства чипсетов с поддержкой 5G от OEM-производителей.

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mimigen
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