Xiaomi Mi Mix 2020 появился на первых изображениях с необычным дизайном
На страницах популярных интернет-магазинов, в том числе Aliexpress (страница уже удалена), появились высококачественные изображения смартфона Xiaomi Mi Mix 2020, получившие уникальный дизайн, ранее нигде не встречавшийся.
реклама
С передней и задней стороны смартфон выглядит одинаково интересно. На экране устройства отсутствуют вырезы и отверстия для фронтальной камеры, которая теперь расположена на правой стороне рамки дисплея. Под двумя модулями фронтальной камеры находятся физические кнопки для включения и регулировки громкости смартфона.
Что касается основной камеры, то ее прямоугольный блок расположен не так, как у остальных смартфонов на рынке. Предположительно, основная камера будет иметь четыре датчика, перископический объектив, а также лидар (лазерный дальномер), который должен появиться в смартфоне iPhone 12 Pro.
Китайская компания Xiaomi, является довольно инновационной и постоянно удивляет своими необычными решениями не только в области проектирования смартфонов, но и других областях электронной и не очень индустрии. Возможно, что представленный дизайн является очередным полетом фантазии инженеров Xiaomi и не будет воплощен в конечном устройстве, по крайней мере в текущем году.
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила