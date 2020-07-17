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На страницах популярных интернет-магазинов, в том числе Aliexpress (страница уже удалена), появились высококачественные изображения смартфона Xiaomi Mi Mix 2020, получившие уникальный дизайн, ранее нигде не встречавшийся.

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С передней и задней стороны смартфон выглядит одинаково интересно. На экране устройства отсутствуют вырезы и отверстия для фронтальной камеры, которая теперь расположена на правой стороне рамки дисплея. Под двумя модулями фронтальной камеры находятся физические кнопки для включения и регулировки громкости смартфона.

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Что касается основной камеры, то ее прямоугольный блок расположен не так, как у остальных смартфонов на рынке. Предположительно, основная камера будет иметь четыре датчика, перископический объектив, а также лидар (лазерный дальномер), который должен появиться в смартфоне iPhone 12 Pro.

Китайская компания Xiaomi, является довольно инновационной и постоянно удивляет своими необычными решениями не только в области проектирования смартфонов, но и других областях электронной и не очень индустрии. Возможно, что представленный дизайн является очередным полетом фантазии инженеров Xiaomi и не будет воплощен в конечном устройстве, по крайней мере в текущем году.