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Согласно последней утечке информации, компания Qualcomm готовит два чипсета линейки Snapdragon 875.

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Изображение с утечкой, выложенное пользователем Weibo под ником "Mobile chip expert", показывает существование чипсета Snapdragon 875G, а удивительно то, что изображение показывает в качестве производителя компанию Samsung с использованием её 5-нм техпроцесса EUV. В начале года сообщалось, что Qualcomm вернется в TSMC со своим 5-нм Snapdragon 875, однако, не было упоминания о чипсете Snapdragon 875G.

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Похоже, что Qualcomm разрабатывает два чипсета, причем Snapdragon 875G, возможно, получит более высокие тактовые частоты процессора и графического чипа, в то же время поддерживая все остальные спецификации обычного Snapdragon 875. е.

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Также возможно, что Qualcomm может разделить заказы между компаниями TSMC и Samsung, чтобы получить более приемлемую стоимость изготовления чипсета Snapdragon 875G. Напомню, что согласно последней информации, распространенной в сети, мобильный чипсет Snapdragon 875 может стоить около 250 долларов, что делает его примерно на 100 долларов дороже, чем актуальный на данный момент флагманский чипсет Snapdragon 865. Такая цена может сделать флагманские устройства 2021 года более дорогими по сравнению с 2020 годом, что ставит под вопрос целесообразность его использования в конечных устройствах.