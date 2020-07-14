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За последние несколько месяцев предстоящие APU AMD Ryzen 4000 подвергались бесчисленным утечкам. И вот теперь оверклокер ITCooker опубликовал информацию приложения CPU-Z, подтверждающую, что APU Ryzen 7 4700G способен работать на частотах более 4,7 ГГц при напряжении 1,425 В при сохранении TDP 65 Вт. Кроме того, были опубликовали первые тесты Ryzen 7 4700G, оставившие неплохие впечатления о процессоре.

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Процессор Ryzen 7 4700G имеет тактовую частоту 4,4 ГГц. APU был протестирован на материнской плате ASRock B550 Taichi в паре с 16 Гб оперативной памяти DDR4, работающей на частоте 4333 МГц, с таймингами CL16 в двухканальном режиме.

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Согласно скриншотам, Ryzen 7 4700G набрал 217 баллов в однопоточном тесте Cinebench R15 при частоте 4,64 ГГц и 0,720 В. Этот результат ставит Ryzen 7 4700G впереди процессоров Core i9-9900KS и Core i9-9900K. Он также опережает Ryzen 9 3950X и немного отстает от флагманского процессора Intel 10-го поколения Core i9-10900K.

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Ryzen 7 4700G также набрал 2306 баллов в многоядерном тесте Cinebench R15 при работе на той же частоте и напряжении. Однако, оценка производительности снизилась до 2235 баллов, когда APU работал на частоте 4,54 ГГц и напряжении 0,704 В. Это означает, что Ryzen 7 4700G получил на 300-400 очков меньше Core i9-10900K, несмотря на то, что у него на два ядра и четыре потока меньше. Кроме того, Core i9-10900K имеет TDP от 125 Вт до 250 Вт, в то время как Ryzen 7 4700G довольствуется только TDP 65 Вт.

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В целом, первоначальные результаты тестов показывают, что настольные APU Ryzen 4000 могут быть конкурентоспособными по сравнению с серией Intel Comet Lake-S. Они также должны стать хорошей альтернативой процессорам AMD третьего поколения для настольных компьютеров Ryzen.