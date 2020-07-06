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Чипсет Snapdragon 875, как сообщается, появится в этом году, а Qualcomm, как ожидается, расскажет о новом продукте во время мероприятия Snapdragon Summit 2020 года.

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В отчете, опубликованном MyDrivers, утверждается, что аналитик Ming-Chi Kuo прогнозирует поставки Snapdragon 875 начиная с 4 квартала 2020 года, причем эти поставки будут продолжаться до 1 квартала 2021 года. Согласно тексту, опубликованному на сайте, поставки Snapdragon 875 также, как сообщается, приведут к появлению 8P объективов камер, которыми, скорее всего, будут снабжаться в 2021 году флагманские смартфоны на ОС Android. В дополнение к производительности, компании также сосредоточатся на повышении качества изображения своих премиальных аппаратов.

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К сожалению, Ming-Chi Kuo не сказал, по какой цене Qualcomm будет продавать свой будущий Snapdragon 875. Учитывая слухи о том, что новая мобильная платформа будет стоить на 100 долларов дороже, чем Snapdragon 865, это может отпугнуть многих партнеров Qualcomm, так как этот шаг приведет к росту розничной цены будущих флагманов на Android. Даже Samsung, по слухам, будет использовать нынешний Snapdragon 865 вместо Snapdragon 875, чтобы снизить стоимость будущего флагмана, либо вообще откажется от сотрудничества с Qualcomm и будет использовать свой чипсет или чипсет компании MediaTek.

В настоящее время компания Qualcomm, скорее всего, сосредоточится на чипсете Snapdragon 865 Plus, который является немного более мощной версией Snapdragon 865 и должен быть анонсирован в конце этого месяца. Больше узнать о Snapdragon 875 можно пройдя по данной ссылке.