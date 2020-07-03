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IPHONE XR имеет самую высокую стоимость на вторичном рынке

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 SellCell.com, крупнейший в мире веб-сайт для сравнения цен на смартфоны, опубликовал своё исследование по сравнению цен за последний месяц. На сайте подробно изучили, какие смартфоны на рынке интернет-магазинов в течение двух лет с момента покупки сохраняют свою наибольшую стоимость. Опрос показал, что  смартфон iPhone XR, выпущенный в 2018 году, обесценился на 53,2% спустя почти два года, однако, данный показатель ниже, чем у других конкурирующих аппаратов.

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  SellCell проанализировал пять самых популярных брендов на рынках - Apple, Samsung, Google, Sony и LG - и сравнил их MSRP 2018 года (рекомендованная розничная цена) с окончательной ценой июня 2020 года.

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 Статистика показывает, что около 51% пользователей iPhone заменяют свои новые iPhone каждые два года, а 47% пользователей предпочитают ждать, пока смартфоны не станут более доступны. Около 40% пользователей Android также предпочитают заменять свои мобильники каждые два года, кроме того, 58% пользователей Android предпочитают подождать, пока их телефоны выйдут из строя, прежде чем обновляться на новый аппарат.

 Аналитики SellCell обнаружили, что среди всех исследованных моделей наилучшим значением остаточной стоимости обладает iPhone XR (64 Гб).. Для сравнения, исследователи обнаружили, что смартфон LG G7 ThinQ (64 Гб) за те же два года потерял в стоимости 90%.

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