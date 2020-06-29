Redmi 9A и Redmi 9C подтверждены и скоро появятся в продаже
В утечке информации о серии Redmi 9 в начале этого месяца отмечалось появление трех моделей смартфонов. Более конкретно, утечка указывает на существование моделей Redmi 9, Redmi 9A и Redmi 9C. Redmi 9 уже запущен в Китае и Европе, а Xiaomi Malaysia теперь подтвердила, что Redmi 9A и Redmi 9C действительно существуют и скоро появятся.
рекламаПодразделение Xiaomi в Малайзии отметило, что смартфоны будут предлагать большие экраны и большие аккумуляторные батареи. Подразделение также сообщило, что устройства будут запущены 30 июня.
рекламаRedmi 9C также будет оснащен той же панелью с разрешением 720p. Под капотом устройства будет работать более мощный чипсет MediaTek G35. Смартфон имеет 3 Гб оперативной памят ии 64 Гб встроенной памяти. Ожидается, что Redmi 9C будет выпущен в двух разных вариантах - с NFC и без него NFC. Версия с NFC будет поставляться с 14-мегапиксельным основным датчиком и 2-мегапиксельным датчиком глубины. Удивительно, но вариант без NFC будет поставляться с тройным модулем 13 Мп + 5 Мп + 2 Мп с тем же самым 5 Мп селфи датчиком. Оба варианта будут использовать батарею емкостью 5000 мАч.
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