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В утечке информации о серии Redmi 9 в начале этого месяца отмечалось появление трех моделей смартфонов. Более конкретно, утечка указывает на существование моделей Redmi 9, Redmi 9A и Redmi 9C. Redmi 9 уже запущен в Китае и Европе, а Xiaomi Malaysia теперь подтвердила, что Redmi 9A и Redmi 9C действительно существуют и скоро появятся.

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Подразделение Xiaomi в Малайзии отметило, что смартфоны будут предлагать большие экраны и большие аккумуляторные батареи. Подразделение также сообщило, что устройства будут запущены 30 июня.

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Redmi 9A будет поставляться с 6,53-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ (1600 x 720 пикселей). Устройство работает на чипсете MediaTek G25, который представляет собой восьмиъядерный чип с тактовой частотой 2 ГГц. Смартфон будет поставляться с одним 13 мегапиксельным датчиком на задней стороне и 5-мегапиксельной фронтальной камерой. Смартфон будет использовать аккумуляторную батарею емкостью 5000 мАч. Информации о поддержке быстрой зарядки на данный момент нет.

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Redmi 9C также будет оснащен той же панелью с разрешением 720p. Под капотом устройства будет работать более мощный чипсет MediaTek G35. Смартфон имеет 3 Гб оперативной памят ии 64 Гб встроенной памяти. Ожидается, что Redmi 9C будет выпущен в двух разных вариантах - с NFC и без него NFC. Версия с NFC будет поставляться с 14-мегапиксельным основным датчиком и 2-мегапиксельным датчиком глубины. Удивительно, но вариант без NFC будет поставляться с тройным модулем 13 Мп + 5 Мп + 2 Мп с тем же самым 5 Мп селфи датчиком. Оба варианта будут использовать батарею емкостью 5000 мАч.