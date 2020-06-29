Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Redmi 9A и Redmi 9C подтверждены и скоро появятся в продаже

для раздела Блоги
+
Распродажа RTX 2070 дешевле 1070 Ti
Запасы 2070 иссякают - распродажа остатков
Скидки до 40% для геймеров в Ситилинке
Слив последних 2080 со скидками от 10 т.р.
RTX 3000 в составе компьютера уже в Москве
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

 В утечке информации о серии Redmi 9 в начале этого месяца отмечалось появление трех моделей смартфонов. Более конкретно, утечка указывает на существование моделей Redmi 9, Redmi 9A и Redmi 9C. Redmi 9 уже запущен в Китае и Европе, а Xiaomi Malaysia теперь подтвердила, что Redmi 9A и Redmi 9C действительно существуют и скоро появятся.

реклама

 Подразделение Xiaomi в Малайзии отметило, что смартфоны будут предлагать большие экраны и большие  аккумуляторные батареи. Подразделение также сообщило, что устройства будут запущены 30 июня.

анонсы и реклама
Самая дешевая 2070, цен ниже не было
Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже
Лютая мать S1200 ASUS ROG за 72 т.р.
Новый <b>4/8ядерный 3.6ГГц Comet Lake - 10 т.р.</b>
<b>6K 6016x3384 IPS</b> монитор в продаже, смотри цену
 Redmi 9A будет поставляться с 6,53-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ (1600 x 720 пикселей). Устройство работает на чипсете MediaTek G25, который представляет собой восьмиъядерный чип с тактовой частотой 2 ГГц. Смартфон будет поставляться с одним 13 мегапиксельным датчиком на задней стороне и 5-мегапиксельной фронтальной камерой. Смартфон будет использовать аккумуляторную батарею емкостью 5000 мАч. Информации о поддержке быстрой зарядки на данный момент нет.

реклама

 Redmi 9C также будет оснащен той же панелью с разрешением 720p. Под капотом устройства будет работать более мощный чипсет MediaTek G35. Смартфон имеет 3 Гб оперативной памят ии 64 Гб встроенной памяти. Ожидается, что Redmi 9C будет выпущен в двух разных вариантах - с NFC и без него NFC. Версия с NFC будет поставляться с 14-мегапиксельным основным датчиком и 2-мегапиксельным датчиком глубины. Удивительно, но вариант без NFC будет поставляться с тройным модулем 13 Мп + 5 Мп + 2 Мп с тем же самым 5 Мп селфи датчиком. Оба варианта будут использовать батарею емкостью 5000 мАч.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

xiaomi redmi redmi 9a
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B550 Tomahawk
2
Выбор лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 30 тысяч рублей: июнь 2020
8
Игровой компьютер до 70 тысяч рублей: июнь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
20
Обзор и тестирование материнской платы ASRock Z490 Taichi
41
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Flo
17
В погоне за производительностью: видеокарты – июнь 2020
30
Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой Radeon RX 5700 - июнь 2020
76
Новые ультрабуки ASUS ZenBook 13 и ZenBook 14
5
Что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта – июнь 2020
20
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 40 тысяч рублей: июнь 2020
27

Интересные материалы

Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: июнь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
21 июня 2020 34
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 40 тысяч рублей: июнь 2020
23 июня 2020 27
В погоне за производительностью: видеокарты – июнь 2020
26 июня 2020 30
Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой Radeon RX 5700 - июнь 2020
25 июня 2020 76
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti OC VS GeForce RTX 2080 Super default – июнь 2020
18 июня 2020 141
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: июнь 2020
16 июня 2020 94

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Стартовала рассылка стабильной официальной MIUI 12 на 42 смартфона Xiaomi
53
Разработана методика взлома приставок Sony, которая может быть эффективна не только для PlayStation 4, но и ещё не вышедшей PlayStation 5
18
Популярные аппараты Huawei 2017 и 2018 годов начали получать новую прошивку EMUI 10 в Европе
19
Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti не сможет обеспечить в игре Cyberpunk 2077 стабильные 60 fps в разрешении 4К
145
Официальный представитель AMD назвал точные сроки выхода настольных процессоров Ryzen 4000-й серии
41
Энтузиаст смоделировал карту для GTA 6 под огромный потенциал PlayStation 5
10
Топ лучших игровых видеокарт лета 2020 года по мнению экспертов Рcgamesn
56
Выясняем целесообразность переплаты за старший чипсет для AMD Ryzen - эксперты Hardware Unboxed протестировали и сравнили VRM материнских плат на B450, B550 и X570 чипсетах
55
Новая материнская плата компании ECS для процессоров Intel Core 10-го поколения не нуждается в блоке питания
30
20 минут геймплея Cyberpunk 2077
148
Российская цена на флагманский Xiaomi Mi 9 обвалилась на 9 000 рублей – большая распродажа лучшего смартфона 2019 года
6
AMD готовит ещё более приизводительный графический чип чем Big Navi - новое решение может оказаться многоядерным GPU
35
Из Cyberpunk 2077 начали вырезать контент — сообщил немецкий сайт GameStar
27
Коробочные процессоры AMD Matisse Refresh уже поступили в магазины
18
Найдена ещё одна важная деталь в Cyberpunk 2077, доказывающая, что в игру вложили годы усердной работы
9
Доля Intel и AMD Ryzen показаны на рынке DIY после запуска линейки Intel 10-го поколения Comet Lake
16
В Forza будут жёстко наказывать за использование флага Конфедерации
46
Стало известно, чем Cyberpunk 2077 отличается от GTA 5
11
В нашей галактике расположились миллиарды планет с возможной разумной жизнью
38
Графика Cyberpunk 2077 сильно изменилась за последние 2 года
21

Популярные статьи

Игровой компьютер до 70 тысяч рублей: июнь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
20
Выясняем, сколько будет стоить ПК на Ryzen 5 3600 и GeForce GTX 1660 SUPER при цене доллара в 80, 100 и 120 рублей
51
Мои впечатления от использования большого SATA SSD, объемом 1 ТБ. Обзор преимуществ SATA SSD перед NVMe M.2
80
Умные часы Amazfit Bip S - удачное продолжение линейки
8
Тестирование GTX 650 c 2 ГБ GDDR5-памяти — начинаем всплытие
56
13 треш-шутеров игр на лето 2020 для слабых ПК
9
Выбор лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 30 тысяч рублей: июнь 2020
8
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B550 Tomahawk
2

Сейчас обсуждают

Vasiliy Korshunov
14:50
Что за мутные результаты? Типа видеокарта в division 2 может выдасть 106 кадров, но с 3950 все 136. Или как это интерпретировать?
Оценки производительности процессора Ryzen 3 3300X завышены - считают создатели CapFrameX
Roadrunneer
14:46
У меня такая история : 970 evo plus на 256 (win10) и evo 860 500 gb на данные и игры. Ранее был только 860 на все. Так вот - никакого прироста ни в чем при переходе на nvme я не заметил. Подозреваю чт...
Мои впечатления от использования большого SATA SSD, объемом 1 ТБ. Обзор преимуществ SATA SSD перед NVMe M.2
Владимир
14:40
при рендере и потгрузке текстур или других данных для послед. обработке нужно иметь максимально быстрый из возможных каналов связи в виде DDR5 и PCI-e5 если есть такая техничская спецификация.
Intel подтвердила выход настольных процессоров Alder Lake-S – новый сокет, DDR5, PCIe 4.0 и 10-нм техпроцесс
Пузо
14:39
Десяток-другой 4к ремуксов и нету этого вашего терабайта. А добротный хдд на несколько терабайт всегда пригодится.
Мои впечатления от использования большого SATA SSD, объемом 1 ТБ. Обзор преимуществ SATA SSD перед NVMe M.2
Елисей Творимиров
14:38
Четырехядерники вроде уже похоронили, а тут такой хайп из-за этого 3300х. Понятно, что дело в цене проц+мать, ранее недоступные на 7700к, но нафик, они уже всё. 6 ядер минимум. Зачем брать одноразовый...
Оценки производительности процессора Ryzen 3 3300X завышены - считают создатели CapFrameX
RussianNeoguy
14:33
Рыжуха, жги яшчэ
Настольные процессоры Ryzen 4000-й полностью готовы к массовому производству
TuM6a
14:33
"Если раньше в ней всегда лежало 20-Ваттное зарядное устройство, то отныне бесполезным растратам Apple придёт конец." Чё за чушь ? У айфонов НИКОГДА не было 20вт зарядки в комплекте.
Apple собирается лишить все свои смартфоны зарядных устройств
I_N_J_E_C_T_O_R
14:32
И какие-то фантастические тайминги 14-14-13-24 при 4333Мгц. Что-то тут нечисто.
Образец процессора AMD Renoir позволил поднять частоту шины памяти до 2166 МГц
Владимир Плотников
14:29
И как это меня должно волновать? Тут дурачков на 1000 лет вперёд запасено...
Платы Asus на базе AMD B550 демонстрируют процессорную всеядность
Tyconcat
14:27
год назад новый покупал на ебае за 18к ^_^ за 31 я купить могу новый v60
LG V40 ThinQ подешевел более чем в два раза со старта продаж – Snapdragon 845, NFC, 5 камер и качественный звук
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем