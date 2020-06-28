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Несколько дней назад в базе данных Geekbench 5.1 появился телефон Huawei, обозначенный как KKG-AN00. Этот смартфон скорее всего будет предстоящим смартфоном Honor X10 Max. Смартфон получил в одноядерном тесте 539 баллов, а в многоядерном 2186 баллов. Процессор идентифицирован как MediaTek MT6873. Устройство комплектуется 8 Гб оперативной памяти и работает на ОС Android 10. Чипсет MediaTek MT6873 является ни чем иным, как Dimensity 800. Это 7 нм процессор, который имеет четыре ядра Cortex A76 и четыре ядра Cortex A55, а также комплектуется графическим процессором NATT MC4.

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Информация TENAA показывает, что это устройство оснащено экраном с разрешением 2280 x 1080 пикселей. Он использует перламутровую конструкцию с размером 174,462 × 84,91 × 8,3 (мм) и весом 227 г. На задней стороне расположены две камеры: основная камера на 48 Мп и макрообъектив на 2 Мп. На передней панели этого устройства расположена 8 Мп камера для селфи. Honor X10 Max также имеет аккумулятор емкостью 5000 мАч, поддерживает быструю зарядку 22,5 Вт.

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По сообщению компании, Honor X10 Max получит RGBW дисплей. Это обеспечит более высокую яркость, низкое энергопотребление и улучшит общее качество изображения. Это еще один плюс для Honor X10 Max. Кроме того, есть сообщения, что смартфон оснащен большим 7,09-дюймовым экраном от компании JDI. Этот экран поддерживает 100% цветовую гамму DCI-P3, а максимальная яркость составляет 780 нит.

По последним данным, смартфон оснащается двумя динамиками, а также боковым датчиком отпечатков пальцев.