Honor X10 Max SoC на Dimensity 800 протестирован в Geekbench
рекламаНесколько дней назад в базе данных Geekbench 5.1 появился телефон Huawei, обозначенный как KKG-AN00. Этот смартфон скорее всего будет предстоящим смартфоном Honor X10 Max. Смартфон получил в одноядерном тесте 539 баллов, а в многоядерном 2186 баллов. Процессор идентифицирован как MediaTek MT6873. Устройство комплектуется 8 Гб оперативной памяти и работает на ОС Android 10. Чипсет MediaTek MT6873 является ни чем иным, как Dimensity 800. Это 7 нм процессор, который имеет четыре ядра Cortex A76 и четыре ядра Cortex A55, а также комплектуется графическим процессором NATT MC4.
Информация TENAA показывает, что это устройство оснащено экраном с разрешением 2280 x 1080 пикселей. Он использует перламутровую конструкцию с размером 174,462 × 84,91 × 8,3 (мм) и весом 227 г. На задней стороне расположены две камеры: основная камера на 48 Мп и макрообъектив на 2 Мп. На передней панели этого устройства расположена 8 Мп камера для селфи. Honor X10 Max также имеет аккумулятор емкостью 5000 мАч, поддерживает быструю зарядку 22,5 Вт.
рекламаПо сообщению компании, Honor X10 Max получит RGBW дисплей. Это обеспечит более высокую яркость, низкое энергопотребление и улучшит общее качество изображения. Это еще один плюс для Honor X10 Max. Кроме того, есть сообщения, что смартфон оснащен большим 7,09-дюймовым экраном от компании JDI. Этот экран поддерживает 100% цветовую гамму DCI-P3, а максимальная яркость составляет 780 нит.
По последним данным, смартфон оснащается двумя динамиками, а также боковым датчиком отпечатков пальцев.
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