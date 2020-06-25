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Известно, что Apple Boot Camp уже в течение нескольких лет позволяет владельцам Mac запускать Windows на своих устройствах, но похоже, что дни Boot Camp теперь сочтены. Согласно новой документации для разработчиков, опубликованной Apple, переход на процессоры с архитектурой ARM не позволит пользователям запускать Windows на Mac с помощью традиционной виртуализации Boot Camp.

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Во время ежегодной презентации WWFC Apple подтвердила, что компания планирует отказаться от использования процессоров x86 и собирается использовать собственные SoC на платформе ARM для будущих компьютеров Mac. Apple также анонсировала Rosetta 2 для перевода кода, предназначенного для процессоров Intel, чтобы заставить существующие приложения работать на процессорах Apple. По-видимому, существуют некоторые ограничения, которые не позволяют Apple перевести код, предназначенный для Boot Camp, что может помешать пользователям устанавливать Windows 10 на своих компьютерах Mac.

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Стоит отметить, что ограничение распространяется только на Mac, работающие на процессорах Apple. Обновление macOS 11 Bir Sur по-прежнему будет поддерживать Boot Camp при установке операционной системы на Mac с чипами Intel.

Во время WWDC 2020 Apple также сообщила, что ОС Linux будет работать на компьютерах Mac на базе ARM, но это потому, что ОС Linux для ARM уже доступна. Хотя Windows 10 также может работать на чипах ARM, Microsoft заявляет, что официального способа установки операционной системы не существует. В настоящее время Windows 10 для ARM доступна только для производителей, таких как Samsung, HP, Asus и Dell, для предварительной установки на их оборудование.