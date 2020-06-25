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Компания Realme два дня назад отметила знаменательное событие в серии смартфонов Realme C. Доступная линейка смартфонов превысила отметку в 13 миллионов проданных аппаратов после того, как была представлена в конце 2018 года. Несколько месяцев назад компания представила Realme C3, что стало очень важным шагом для линейки. Телефон стал действительно доступным по цене, но также предлагал впечатляющую производительность благодаря игровой SoC Helio G70. Сейчас компания готовится представить нового доступного участника серии C.

Realme C11 был замечен в малайзийском аккаунте Realme на Facebook. Согласно появившейся информации смартфон имеет большую аккумуляторную батарею. Один из тизеров также предположил, что это смартфон предназначен для любителей игр, но это вызывает большие сомнения. По слухам, устройство будет работать на чипсете Helio G35. Сегодня Realme C11 был протестирован в GeekBench, и это дает нам лучшее представление о производительности этого чипсета. Более того, кто-то из группы Realfans Vietnam в Facebook опубликовал видео распаковки телефона.

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GeekBench сообщает о материнской плате смартфона как "oppo6765", если вы помните, Realme была дочерней компанией Oppo. Helio G35 или MT6765V/CB набрал 900 баллов в одноядерном тесте и 4153 баллов в многоядерном. Согласно сообщениям, Helio G35 представляет собой процессор с восемью ядрами Cortex A53, работающими на частоте 2,3 ГГц, однако, это не Cortex-A75, как у Helio G70. На этом фоне Helio G35 выглядит как возвращение назад. Тем не менее, он намного лучше, чем старые четырехъядерные чипы компании.

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Тест также указывает на наличие 2 Гб оперативной памяти. Базовая версия предшествующей модели C3 также имеет 2 Гб оперативной памяти, но чипсет её намного мощнее. По этой причине можно ожидать, что Realme C11 будет гораздо более доступным по цене, чем Realme C3. Смартфон будет работать на ОС Android 10 из коробки с оболочкой Realme UI 1.0.

Что касается видео распаковки, оно показывает желтую упаковку с Realme C11, сохраняя традиции бренда Realme. К сожалению, дисплей появляется только на несколько секунд, но этого достаточно, чтобы обнаружить каплевидный вырез фронтальной камеры. На обратной стороне расположен блок из двух камер в верхнем левом углу.

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Смартфон Realme C11 должен быть официально представлен на следующей неделе 30 июня.