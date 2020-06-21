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Honor 10X Max попал на фото

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 Бренд Honor выпустит как минимум три смартфона в ближайшее время. Если вы следите за новостями, касающимися смартфонов Honor, то должны знать, что Honor X10 Max, Honor X10 Pro и Honor 30 Lite уже появились в различных утечках. Сегодня Honor X10 Max был замечен на шпионской фотографии, демонстрирующей некоторые элементы дизайна будущего телефона.

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 Судя по фото, передняя часть Honor X10 Max использует дизайн экрана с каплевидным вырезом под селфи камеру. Стоит отметить, что для смартфона с большим экраном, Honor X10 Max выглядит очень тонким и легким. Ранее Чжао Мин, президент бизнес-подразделения Honor, подтвердил существование смартфона Honor X10 Max 5G. По разным данным, Honor X10 Max будет использовать большой экран с диагональю 7,2 дюйма и поддерживать цветовую гамму DCI-P3. Большой экран требует большей батареи. По слухам, этот смартфон получит аккумуляторную батарею емкостью 5000 мАч.

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 Ранее Honor выпустила аналогичный продукт с большим экраном, а именно Honor 8X Max. И теперь компания решила предложить своим пользователям телефоны с большим экраном в серии X снова. Смартфон будет использовать чипсет Dimensity 800. Dimensity 800 производится с использованием 7-нм техпроцесса TSMC, поддерживает полосы частот 5G  до 6 ГГц, двунаправленную сеть SA/NSA, технологию динамического разделения спектра (DSS) и речевую службу VoNR.

 Также стоит упомянуть, что Dimensity 800 поддерживает двойную агрегацию 5G (2CC CA). Таким образом, по сравнению с другими решениями, которые поддерживают только одну агрегацию (1CC без CA), покрытие сети 5G улучшается на 30% благодаря включению нескольких соединений, одновременно обеспечивая плавное переключение и более высокую среднюю пропускную способность.

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 Выход этого смартфона на рынок ориентировочно ожидается в июле или августе.

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