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Видеокарты AMD Radeon RX, основанные на графической архитектуре RDNA 2, не за горами, и все внимание обращено на графический процессор "Big Navi", который будет выпущен в конце этого года, чтобы конкурировать с флагманскими видеокартами NVIDIA Ampere.

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Последние данные получены от известного инсайдера Rogame, который подтвердил идентификатор GPU для чипа Navi 23. Согласно полученным данным, графический процессор Navi 23 будет иметь идентификатор GFX1032. Большинство чипов семейства Navi 2X будут иметь идентификаторы GFX103Х, которые были первоначально найдены Komachi и перечислены ниже:

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Navi 21 - GFX1030

Navi 22 - GFX1031

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Navi 23 - GFX1032

Van Gogh - GFX1033

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Таблицу для большинства графических процессоров Navi можно увидеть ниже:

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AMD Navi 21 - это чип "Big Navi", который будет использоваться во флагманских картах Radeon RX. Это также будет первый графический процессор Navi 2X, доступный для потребителей, даже до появления консолей следующего поколения. Исходя из одного только названия, весьма вероятно, что Navi 21 будет первым графическим чипом Navi 2X, который будет выпущен, если только не существует GPU Navi 20, но о таком чипе пока не поступало никаких сообщений.

Когда AMD запустила GPU Polaris, то подтвердила, что цифры, следующие за названием чипа, не обязательно указывают уровень производительности графического процессора, а скорее время его производства. Например, Polaris 10 был первым чипом Polaris, за которым последовал Polaris 11. Polaris 10 был более крупным и быстрым чипом, тогда как Polaris 11 был GPU начального уровня.

Нельзя точно сказать, соответствует ли AMD тем же критериям для чипов Navi 2X, так как более старая схема была частью философии Раджи Кодури, когда он сформировал первоначальную команду RTG. С тех пор Раджа Кодури перешел в Intel, а главой Radeon Technologies Group стал Дэвид Ванг.