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Несмотря на более ранние слухи, предполагающие появление Face ID у iMac 2020 года, похоже, что Apple не готова реализовать эту функцию в своем новом компьютере. Несомненно, внешность получит изменения, которые будут вдохновлены новым iPad Pro, но в этом году пользователи смогут разблокировать свой iMac, используя распознавание лиц. Это на самом деле не главный вопрос, потому что будут другие изменения, на которые стоит обратить внимание.

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Обновление сделано не кем иным, как Jioriku, который активно участвовал в разработке продуктов Apple. Стоит начать с того, что новый iMac будет иметь такие же тонкие рамки, как Pro Display XDR, но не подтверждено, будет ли iMac 2020 иметь ту же конструкцию, что и монитор Apple, стоимостью 5000 долларов.

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В Twitter также упоминается, что в iMac 2020 года будет использоваться технология дисплея Liquid Retina, та же технология, которая присутствует на таких устройствах iPad Pro 2020 и iPhone 11. Это может привести к повышению уровня яркости, более высокому уровню контрастности и лучшей откалибровки дисплея, но ни одна из этих особенностей не была подтверждена слухами или утечками, поэтому лучше дождаться окончания мероприятия WWDC 2020, чтобы узнать больше.

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Что касается хранилища, то компания Apple, по слухам, избавится от более медленного Fusion Drive, присутствующего в моделях iMac предыдущего поколения, возможно, заменив его гораздо более быстрым хранилищем PCIe NVMe. Считается, что это изменение давно назрело, поскольку пользователи, вероятно, хотят более отзывчивый iMac, который сможет без труда справиться с тяжелыми приложениями.

Также сообщается, что iMac 2020 года получит чип безопасности T2 и графику AMD Navi. Jioriku не подтвердил, сколько моделей будет доступно в будущем, но более ранние слухи говорили о том, что Apple также работает над доступным 23-дюймовым iMac.